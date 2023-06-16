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經濟運行復甦乏力？　陸發改委提振信心：要看長遠趨勢穩固

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲大陸發改委針對經濟復甦疲軟，強調要看長遠，就目前發展趨勢穩固 。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家發改委今(16日)舉行6月例行會，針對經濟復甦是否疲軟？新聞發言人孟瑋回應，「長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。」隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

孟瑋指出，「從國內外發展情況看，在經濟恢復的過程中，一些領域出現暫時性波動是正常的。」看中國經濟形勢，既要看準當前的「形」，更要看清長遠的「勢」。

孟瑋稱，整體來看經濟執行保持恢復態勢。服務業持續回升，今年以來非製造業商務活動指數始終執行在景氣臨界點以上，5月份保持在54.5%的較高水平；前5個月全國服務業生產指數同比增長9.1%。

他進一步說，熱點消費較快增長，5月份汽車銷量同比增長27.9%，餐飲、旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。固定資產投資量增質優，前5個月固定資產投資同比增長4.0%，其中製造業、基礎設施投資分別增長6.0%、7.5%，高技術產業投資增長12.8%。

孟瑋表示，「長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。儘管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變經濟長期向好的大勢。」隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

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