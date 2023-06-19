鼻子較大「陰莖更雄偉」是真的！南韓學者曝原因　出生前注定

▲南韓研究發現，鼻子較大的男性，往往擁有更大尺寸的陰莖。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓蔚山大學研究發現，鼻子較大的男性，往往擁有更大尺寸的陰莖，因為他們出生前、還在母親子宮裡發育時，接觸到較多睪固酮（testosterone），而這種激素在男嬰鼻子及生殖器的發育方面，扮演了重要角色，「這項有趣的研究證實過去關於陰莖尺寸的迷思」。

《太陽報》報導，研究團隊試圖探討陰莖尺寸及鼻子尺寸之間的關係，他們針對1160名平均年齡35.5歲成年男性，測量身高、體重、腳長、睪固酮濃度等數據後，得出上述結論。

這群受試者未勃起陰莖平均長度為11.2公分，平均周長則是6.8公分。身體質量指數（BMI）越低，鼻子及陰莖尺寸越大，腳比較大的男性也傾向擁有更粗的陰莖。

洪誠佑博士（Sungwoo Hong ，音譯）表示，「鼻子大小是陰莖尺寸的重要指標，而陰莖周常隨著腳的大小而增加。幾項研究表明，胎兒時期接觸的激素會影響生殖器官生長。」

根據坊間流傳說法，擁有大腳、大鼻子、大手掌的男性，生殖器尺寸較大。一些研究表明，無名指較長也是另一項陰莖較大的指標。

2021年，日本一項研究發現，鼻子長度約4.5公分的男性，未勃起陰莖平均長度達10公分。鼻子長度逾5.5公分的男性，未勃起陰莖平均長度則達13.4公分。

