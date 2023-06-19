連假雨區擴大　變天地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

端午連假雨區擴大！中央氣象局表示，周四、周五午後對流發展相對旺盛，東北部、西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，今天（19日）台灣附近水氣減少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，受到西南風及海陸風輻合作用影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後東北部及其他山區仍有零星短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，氣溫方面，清晨各地低溫約25、26度，白天感受悶熱，預測各地高溫均可達32至35度，尤其北北基、台東及花蓮縱谷、彰化以南近山區處將有局部36度以上高溫發生機會，東南部並有焚風發生機率。

氣象局預報，周二至周五西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，周三前高壓逐漸西伸，天氣較穩定，午後東北部及其他山區有零星短暫雷陣雨；周四、周五午後對流發展相對旺盛，東北部、西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨；高溫普遍來到33至35度，局部溫度會再更高一些。

氣象局表示，周六、周日環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅東南部有零星短暫陣雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

▼氣象局說，周四、周五午後對流發展相對旺盛。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

