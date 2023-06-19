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AI眼中的全球100國美女　照片驚呆鄉民：這AI是不是壞掉了

▲▼AI眼中「台灣水姑娘」長這樣　全球百國美女圖出爐。（圖／翻攝自StyleSeat）

▲AI生成全球百國美女樣貌出爐，從左邊開始分別是台灣、南韓、日本及中國。（圖／翻攝自StyleSeat）

記者趙蔡州／綜合報導

不同國家、文化或族群喜愛的穿著、外貌都不一樣，國外美髮造型網站StyleSeat近日透過AI生成100個國家與地區的美麗女性，大多體型偏瘦且非濃妝（多為淡妝或不化妝），不過照片被轉貼到台灣批踢踢後，許多網友看了傻眼說「看來AI還學不會欣賞美女」。

根據《每日郵報》報導，StyleSeat近日找了專家使用AI程式Midjourney，生成了包含台灣在內共100個國家與地區的美女圖像，並在生成條件上註明了，生成的人物五官及穿著必須同時生成，必須是接近真實的全身肖像、背景是白色、人物必須面對鏡頭等。

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▲▼AI眼中「台灣水姑娘」長這樣　全球百國美女圖出爐。（圖／翻攝自StyleSeat）

▲AI生成的美女圖大多穿著褲裝，從左至右分別是多哥共和國、泰國與坦尚尼亞。（圖／翻攝自StyleSeat）

StyleSeat指出，AI生成的100張照片中，顯示了驚人的一致性，像是整體體型幾乎偏瘦，幾乎所有人都有畫上淡妝或未呼化妝等，表明了AI 並沒有把美與濃妝聯繫在一起，儘管有些特質反覆出現，AI仍在種族與文化上做出細微差別，同時女性也大多穿著褲子，而非裙子，挑戰了傳統的性別印象。

StyleSeat生成的100張照片中，代表台灣的美女身穿花紋襯衫及休閒褲裝，擁有一頭波浪造型中長髮、渾圓亮麗的大眼睛與濃濃眉毛，臉頰則有些許嬰兒肥，整體散發出一種青春的氛圍感。台灣與南韓的美女的五官較為圓潤，中國與日本則是瓜子臉，衣服均是襯衫與褲裝。

▲▼AI眼中的全球100國美女　照片驚呆鄉民：這AI是不是壞掉了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼AI眼中的全球100國美女　照片驚呆鄉民：這AI是不是壞掉了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲台灣網友看了全球100國美女圖後，不認同AI的審美觀。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友把100張照片轉貼到批踢踢，多數人不認同AI的觀點，有人說「這AI是智障嗎」、「根本非主流吧」、「這AI的審美是不是壞掉了」、「不就刻板印象大集合」、「看來AI還學不會欣賞美女」、「這個AI明顯喜歡大餅臉」、「這AI不行」、「不管亞洲還是歐美都好醜」。

▲▼AI眼中「台灣水姑娘」長這樣　全球百國美女圖出爐。（圖／翻攝自StyleSeat）

▲從左至右分別是香港、匈牙利及印度。（圖／翻攝自StyleSeat）

▲▼AI眼中「台灣水姑娘」長這樣　全球百國美女圖出爐。（圖／翻攝自StyleSeat）

▲從左至右分別是北韓、挪威及巴基斯坦。（圖／翻攝自StyleSeat）

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