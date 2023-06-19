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演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋：下巴回不去原位

▲▼ 。（圖／黃子佼臉書）

▲黃子佼今（19日）承認自己是被指控性騷擾的當事者。（圖／黃子佼臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，多年來建立的好男人形象一夕之間全毀。對此，黃子佼本人也道歉，坦承性騷，人設大翻車的現象讓網友們超失望，臉書隨即也被大批網友灌爆。

黃子佼稍早在臉書貼出直播貼文，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉」。

黃子佼進一步強調，這些年來，他確實做了一些應該做的事情。在成為父親後，我更加努力地想要改變，但很多事情已經發生，很難逆轉。我再怎麼努力，再多的幫助也來不及了。我只能通過不斷地付出努力來改變和調整心中的糾結。」

對此，許多網友紛紛震驚洗版留言區，「間接承認！超級大翻車，我要退追蹤了，掰掰」、「很令人意外！螢幕形象經營的太好了」、「這2天的新聞都讓我下巴回不去原位」、「嚇到！轉折也太快惹」、「國師昨天才說，今天就初四了」。

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▲▼ 。（圖／和我一起．走在法國的365天）

然而，網友對於他的道歉完全不買單，紛紛灌爆留言，「大翻車！退出演藝圈吧」、「演藝圈的不渣太難，機會太多」、「演藝圈真的超級無敵黑」、「最近翻車的都是我看了覺得過於矯情的完美人設」、「好像只有女生會覺得他形象好，男生看他的情史應該猜的出來也是重色一族」、「以前劈腿鬧那麼大，形象怎麼會好？」。

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