宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」超扯影片曝！網：難怪佼哥會生氣

▲8年前拍戲畫面被挖出。（圖／翻攝自YouTube／三立電視 SET TV）



記者施怡妏／綜合報導

「#MeToo」事件延燒，藝人宥勝遭爆對女員工舔耳、解內衣、從背後環抱，「愛家好老公」人設大翻車，宥勝雖然公開道歉但仍難止血，然而，黃子佼曾因為私人恩怨，拒絕與宥勝同台，更表示會把事情帶進棺材裡，被爆出與孟耿如拍戲時狂吻有關，8年前拍戲的幕後花絮也被翻出了。

宥勝、孟耿如2014年一起拍攝偶像劇《22K夢想高飛》，從幕後花絮可以看到，孟耿如本來是站著，宥勝喊了一句「我女朋友，來」，就伸手拉孟耿如。孟耿如直接坐在宥勝的大腿上，手搭在對方的肩上，宥勝也沒在客氣，一把抱住孟耿如，舉動十分親密。

接著，宥勝先來一個「壁咚」的舉動，孟耿如用食指堵住對方的嘴喊「不行」，下一秒宥勝抓住孟耿如的頭，直接親上去，孟耿如甜笑喊了一句「好啦」，2人親密摟抱，「啄木鳥式親嘴」連親了4下。

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▲宥勝爆出性騷事件。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

畫面被網友翻出，再次掀起討論，「幕後花絮可以這樣親又抱喔」、「明明沒上戲卻還坐在男生腿上，手還勾著男生脖子，還不時打鬧，就是曖昧了，難怪佼哥當時會生氣」、「翻車後來看一下，這也太曖昧了吧」、「這親的真有感覺」、「當時情況也不是在對戲，是在聊天，這樣真的很扯」。

據了解，黃子佼2017年突然以「私人恩怨」為由，拒絕與宥勝同台，還氣到在臉書上表示「我不賺這個錢沒關係」，不過黃子佼不願透露失和的原因，僅說「這個祕密會帶到棺材裡」；而宥勝也大方坦承自己確實有做錯，才會惹對方生氣。有網友懷疑導火線是宥勝與孟耿如演出偶像劇《22K夢想高飛》時，2人動作太過親密，但黃子佼嚴正否認。

針對宥勝爆出性騷擾一事，黃子佼昨（18）日擔任節目《光開門就很忙了》首播記者會的主持人時，也被問到相關問題，他僅回「我沒有在關注（性騷）新聞」，活動結束後聽到「宥勝」的名字，則說「不談、不談」，便快步離開現場。