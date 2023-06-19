演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

▲黃子佼透過影片承認性騷。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

臉書部落格「和我一起．走在法國的365天」今（19日）在臉書勇敢訴說，自己遭黃子佼強吻、拍裸照等惡行，血淚控訴文章第一句話就以「我本想把這件事帶進棺材裡」開門見山，似乎直接暗示了加害人就是黃子佼，因位他在2017年就曾說過同一句話。

臉書專頁「和我一起．走在法國的365天」是一個移居法國的女子Zofia所設，今天在臉書以「我本想把這件事帶進棺材裡」為題，泣訴17歲時遭黃子佼在車內強吻的不堪往事，之後又曾經去黃子佼房間內任其拍攝裸照，她嘆「當下的畫面在我腦中都揮之不去」。

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消息曝光後，就有網友挖出黃子佼2017年曾對外公開的言論，他當時拒絕和宥勝同台，但只以私事為由，不願多說原因，黃子佼還說會把這件事帶進棺材中入土。

▲部落客血淚指控遭黃子佼強吻、拍裸照 。（圖／翻攝臉書）

針對性騷指控，黃子佼稍早在臉書上傳3段直拍影片，分別20分18秒、3分07秒、2分04秒，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉」。

最後一段的部分，黃子佼直言，之後自己應該是沒有機會再重來，「我活該」，並稱有些事情他會結痂，如果要掀開來，就會流血、很痛，「會有很多事情發生的」。

黃子佼進一步強調，這些年來，他確實做了一些應該做的事情。在成為父親後，我更加努力地想要改變，但很多事情已經發生，很難逆轉。我再怎麼努力，再多的幫助也來不及了。我只能通過不斷地付出努力來改變和調整心中的糾結。」