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918大地震開挖3公尺找到「位移裂縫」！　證明地動數千年

▲▼918大地震調查開挖3公尺槽溝　找到「位移裂縫」證明地動數千年。（圖／翻攝應用地質技師公會）

▲918大地震調查開挖3公尺槽溝，找到玉里斷層「位移裂縫」。（圖／翻攝「應用地質技師公會」臉書）

文／中央社

918地震後，學術單位針對玉里斷層調查，在鎮民廣場開挖3公尺深槽溝，從土石錯動痕跡證明玉里斷層已活動幾千年歷史，找到918地震位移的裂縫，盼未來成為地質教育場域。

玉里鎮長龔文俊表示，玉里斷層是經濟部中央地質調查所公告的第一類活動斷層之一，曾在民國40年11月25日發生地震，玉里鎮發現多處地表位移破裂跡象，時隔71年，去年9月18日再次發生規模6.8強震，地表破裂位置幾乎跟上次一致。

中華民國應用地質技師公會全國聯合會今天在花蓮縣玉里鎮民廣場進行「玉里斷層槽溝開挖成果分享」活動。

▲▼918大地震調查開挖3公尺槽溝　找到「位移裂縫」證明地動數千年。（圖／翻攝應用地質技師公會）

玉里鎮民廣場是過去玉里國小舊址，由於民國40年兩次東部大地震，造成地震帶貫穿學校，基於安全考量，民國98年遷移到新校地，舊校園則改為鎮民廣場。

台大地質系助理教授王昱帶領團隊自918地震發生隔日就進駐玉里鎮進行活動斷層地質調查，今年4月經玉里鎮公所同意後，在玉里鎮民廣場地表位移跡象處，由王昱與地質技師黃台豐組成的團隊進行斷層槽溝挖掘作業，成功在地下地層中發現玉里斷層左移特性的證據。

王昱接受媒體聯訪表示，918地震後發現地表位移約20公分左右，此次由國科會委託，除台大之外，還有東華大學針對玉里長良、松浦一帶調查，從4月中旬起進行到7月底結束。

王昱指出，開挖槽溝證明玉里斷層已活動幾千年歷史，也看到斷層破裂型態，看到斷層帶下方沖積扇有變形，以及上層土層受到歷次地震錯位現象。

台灣是板塊活躍區域，活動斷層已公告36條，多數斷層為逆衝斷層，如車籠埔斷層就是代表，其次才是為數不多的正斷層和平移斷層；平移斷層是岩層受到水平方向的剪切力而產生左右位移的斷層，玉里斷層是少數平移斷層之一，縱谷斷層則是逆斷層加上平移斷層。

出席活動的經濟部中央地質調查所地質資料組科長郭麗秋表示，這是1個很好展示場域，有獨特地質和環境條件，十分適合推動作為地質公園或自然地景的景點。

▲▼918大地震調查開挖3公尺槽溝　找到「位移裂縫」證明地動數千年。（圖／翻攝應用地質技師公會）

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