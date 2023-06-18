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台南登革熱累計14例　市府啟動孳生源三級複查除孓務盡不手軟！

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

　台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，18日確診的3例中，其中2例病例居住於東區、1例居住於仁德區，分別為54及47歲兄弟及50歲女性。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

54及47歲兄弟為登革熱防治中心擴大採血發現、50歲女性為診所通報確診，3例均屬於早期發現，同住者目前無疑似症狀，防治人員已立即前往居住地進行戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能阻斷社區登革熱傳播鏈。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為能成功阻遏疫情，首要為迅速找出隱藏及早期個案，台南市登革熱防治中心持續進駐高風險區設置擴大採檢站，啟動社區動員落實強力孳清，擴大防堵之下，18日2例雖住於東區，但因住家鄰近仁德高風險區，仍歸屬於本波疫情範圍，截至目前為止所有的疫請調查結果均與該高風險區有關聯，無向外擴散的跡象，顯現防治策略方向正確。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為能持續積極找出潛在病例，18日仁德區仁和里設立擴大採檢站（二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號）服務至晚上8時。為求纖悉無遺，採血站19日起將調整服務地點，自19日起至21日將移至成功里活動中心(台南市仁德區成功里保華路245號)，提供市民採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至8:00。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，及東區東智里活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢，參加篩檢者將致贈電蚊拍一支，讓民眾除清除孳生源外也可有效殺滅成蚊。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

趙卿惠副市長及邱忠川副秘書長亦分別視察確診病例活動地—東區崇德市場，及督導化學防治現場—東區德光里及崇文里，強調防疫如同作戰，要精準、確實，截至目前為止確診病例的感染源都集中同一區域，各項防疫工作一定要嚴格落實，務求避免感染源向外擴散，同時提醒鄰近居民應注意自身防蚊措施，並全面動員落實「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外的積水容器，共同對抗登革熱！

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防治最重要的環節為孳生源清除，沒有病媒蚊就沒有登革熱，登革熱防治中心18日聯合區公所、里長即刻啟動社區動員強力孳清，將病媒蚊幼蟲扼殺於搖籃，衛生局為求除孓務盡啟動三級複查，透過全局各科室劃分督導責任區，於民眾及社區動員孳清完再次複查，以確保滅孓成效。

18日於仁德區成功里共孳清459戶，其中陽性戶5戶，發現185個積水容器，查獲11個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教485人，並現場開立5張舉發單，請民眾切勿心存僥倖以免受罰，更影響自身及家人健康；環保局亦全力支援戶外化學防治，針對高風險區域進行全面性殘效噴灑，澈底殺死環境中成蚊，降低民眾感染風險；亦感謝基層診所醫師擔負社區守門人角色，一發現疑似病例立即通報，及時阻斷社區傳播鏈，以免疫情持續蔓延。

▲台南市18日下午經疾管署檢驗確診3例登革熱確診病例，目前累積病例為14例，防治人員進行戶內外化學防治作業，同時設置擴大採檢站，啟動社區動員強力孳清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另6月18日起台南市將辦理連續5天的國際龍舟錦標賽，民眾將會陸陸續續湧入參加盛會，防治中心與安平區公所除動員環保志工加強清理周遭環境，市府也呼籲所有參與活動的民眾務必穿著長袖衣褲及噴防蚊液，以避免蚊蟲叮咬。台南市政府貫徹強力執法，對抗登革熱決心，自18日起台南市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，無勸導改善期，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，另依同法第70條第2項規定，屆期仍未完成改善情節重大者命其停工或停業，呼籲民眾請務必配合落實雨後巡視戶內外環境，清除孳生源，以免觸法傷荷包。

蘇世斌主任再次呼籲市民，請加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請台南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

防治登革熱需仰賴你我共同努力，0.5公分積水都會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，全民防疫對抗登革熱，攜手齊心守護台南健康家園。相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。

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