梅雨促生機　台南山上花園水道博物館再現巨無霸金福菇

▲梅雨助長蕈菇生長，自然環境生態豐富的台南山上花園水道博物館更是大爆發，工作人員日前更在園區發現超大型的金福菇，蕈蓋達25公分，甚至還比成人的手掌寬，令人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

梅雨除了為南部山區帶來水氣，也助長蕈菇生長，自然環境生態豐富的台南山上花園水道博物館更是大爆發，處處可見到鬼傘、馬勃，甚至木耳等常見的蕈菇，工作人員日前更在園區發現超大型的金福菇，蕈蓋達25公分，甚至還比成人的手掌寬，令人嘖嘖稱奇。

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館方表示，蕈類是一般人比較不容易觀察到的生物，日前因連續降雨，園區意外收穫各種蕈類，相當難得，尤其在樹身、草叢都可見到蕈菇的蹤跡，從各式各樣有如傘狀的鬼傘，到有如高爾夫球的馬勃，甚至常見木耳等，讓不少這段時間來訪的遊客直呼有趣。

日前工作人員整理環境時，在彌四郎圓環旁的樹旁，發現一叢白色物件，原本還以為是遊客遺失的衣服等物品，走近一看，赫然發現是一叢金福菇，由於金福菇比較罕見，園區兩年前曾驚鴻一瞥，去年一直沒有發現，今年再度現蹤，讓工作人員相當興奮。

經過實地檢視，該叢金福菇蕈蓋平均達到25公分，高度則超過30公分，體積龐大，和其他小型蕈菇比起來，格外引人矚目，由於野生菇蕈還是有一定風險，因此館方除隨時隨時派員巡查外，呼籲民眾看見野菇可用眼睛欣賞，切勿採摘食用。