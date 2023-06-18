體驗一日消防員　台南鹽水親子悠遊館揪團參訪消防隊

▲台南市鹽水區親子悠遊館親子團，至台南市消防局一大隊鹽水消防分隊參觀，並體驗「我是小小消防員」等活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區親子悠遊館邀請24個家庭，組成親子團至台南市消防局一大隊鹽水消防分隊參觀，並體驗「我是小小消防員」等活動，藉此學習防災知識並更加認識消防工作內容及如何守護自己生命財產安全。

這次參訪共包含3項活動：1、二手玩具交換；2、科學小遊戲；3、小小消防員體驗暨有獎徵答。二手玩具交換讓來自不同家庭的孩童們可以結交朋友並學會珍惜玩具資源，達到愛物惜物寓教於樂；科學小遊戲是利用食用醋＋小蘇打粉裝入寶特瓶中以製造二氧化碳，模擬滅火器撲滅燃燒中的蠟燭；孩童們參觀消防隊，認識消防、救護車輛及救災器材並穿上消防衣學習消防栓射水使用要領，以及認識住宅用火災警報器的重要性。

每項活動都讓學童們充滿濃厚興趣，而且踴躍提問。現場有獎徵答時，孩童們均熱烈回答，顯見學習成效，孩童及家長們與消防人員均沉浸於防災知識的傳遞與回饋中，並讓孩童們體會到消防工作辛勞，藉以提醒火災預防之重要性，從小培養「預防與自救」的正確觀念。

第一大隊大隊長陳博文表示，防災教育須從小學習並扎根，期望藉由本次孩童參加消防體驗活動，能影響並傳遞至每個家庭中，當未來這些孩童們成長茁壯後，可以將正確觀念繼續傳承下去。

消防局局長李明峯表示，本次親子共同參訪消防隊活動受到不少家庭喜愛，親子悠遊館在網路開放報名，短短時間立即額滿！透過本次教育宣導活動，相信孩童們能夠更了解防災知識，並且在日常生活中注意防火防災，在孩童們身上播下防災知識的種子，以期未來萌芽，傳遞給更多的人。