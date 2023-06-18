「2023桃金孃節」6／18起登場　免費農事體驗、小旅行等您來

▲副市長王明鉅與金曲歌王許富凱，為桃金孃茶點草仔粿蓋上金箔，象徵「桃金孃金美麗」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃金孃節」18日於蘆竹區坑子溪休閒農業區登場。副市長王明鉅出席開幕活動表示，「2023桃金孃節」自6月18日至25日登場，為期8天。活動期間安排12場次免費農事體驗、9梯次小旅行，主會場也邀集在地業者舉辦農夫市集，邀請市民朋友端午假期規劃一趟坑子溪桃金孃之旅，體驗休閒農業的魅力。

王副市長指出，坑子溪休閒農業區內有新星茶葉、竹峰茗茶、羽泰製茶等茶廠，而由「蘆竹特用作物產銷班」產銷的「蘆峰烏龍茶」，更是遠近馳名，今（112）年更在市級產銷班評選脫穎而出，將代表桃園參加「北區績優農業產銷班」評選，期盼在蘆竹特用作物產銷班的輔導下，讓蘆峰烏龍茶成為全國第一的烏龍茶。

而桃園近年積極發展休閒農業，全市目前共有10處休閒農業區，包括位於蘆竹區的「坑子溪休閒農業區」及「大古山休閒農業區」，也舉辦許多好吃又好玩的活動，逐漸打開休閒農業的知名度。

王副市長與金曲歌王許富凱今日也為桃金孃茶點草仔粿蓋上金箔，象徵「桃金孃金美麗」，要擦亮坑子溪農業休閒區的金字招牌，並一起品嘗蘆竹特用作物產銷班的「蘆峰烏龍茶」，期盼讓金曲歌王喝蘆竹好茶開嗓，並宣告「2023桃金孃節」正式登場。

農業局長陳冠義表示，坑子溪休閒農業區自2019開始復育桃金孃，近年復育已逾1萬株，讓許多桃園人兒時回憶「山多年」花叢重現。今年活動並安排免費的12場次的農事體驗及9梯次小旅行，邀請民眾一起熱鬧過端午，主會場設置兩座大型裝置藝術「綻FUN桃金孃-傘海」、「綻FUN花間亭」可敲響幸福鐘、許下願望，傳達「幸福綻放中」的意涵。另外也在主會場及八大農場設置了美拍點-蝴蝶座椅，色彩鮮豔、各有不同，歡迎大家來尋寶。

陳局長說明，市府也規劃了3場特別適合親子共遊的亮點活動，6月22日邀來有兒童界女神之稱的「YOYO台KIWI姐姐」，帶著小朋友們唱唱跳跳，搭配大頭哥哥魔幻泡泡秀，炒熱活動氛圍，讓孩子們都能享受開心的互動演出；6月23日邀來「好玩的劇團」演出「蟲蟲馬戲團」親子劇，以舞蹈、特技、新馬戲，詮釋自然生態的重要性；6月24日桃金孃窯烤披薩DIY，以在地食材入菜，打卡填問券還送粉彩水壺，歡迎市民朋友前來體驗，詳情請上「坑子溪休閒農業區」臉書粉專查詢。

包括市議員牛煦庭、許清順、劉勝全、錢龍、市府顧問陳信守、農業局長陳冠義、蘆竹區長蔡世志、蘆竹區農會總幹事陳春郎、蘆竹坑子溪休閒農業區推動協進會理事長陳長江及各農業發展協會代表等均一同出席活動。