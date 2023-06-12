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端午連假何處去？　2023桃金孃節18日起蘆竹區登場

▲2023桃金孃節蘆竹區登場

▲2023桃金孃節18日起蘆竹區登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃金孃節即將在蘆竹坑子溪休閒農業區登場，從6月18日至25日，為期8天，舉辦一系列精彩豐富的活動，陪伴您度過歡樂的端午連假。市府農業局12日表示，今年的主題定為「綻FUN桃金孃」，希望展現桃金孃綻放時色彩鮮豔美麗的一面。

▲2023桃金孃節蘆竹區登場

另外，設置了兩座大型裝置藝術，「綻FUN桃金孃-傘海」和「綻Fun花間亭」，讓遊客身處粉紅花叢中，感受桃金孃的綻放和傘海的陪襯，還可以敲響幸福鐘，傳達幸福綻放中的意涵。18日開幕活動，將邀請金曲歌王許富凱參與開幕儀式，並舉辦迷你音樂會，邀請遊客一邊欣賞女神桃金孃、一邊欣賞男神許富凱的深情歌聲。

▲2023桃金孃節蘆竹區登場

6/22有小朋友最喜歡的YOYO台KIWI姐姐帶動跳、6/23好玩的劇團帶來「蟲蟲馬戲團」親子劇，6/24則邀來南州農會窯烤披薩車，並結合坑子里的在地食材，要讓大家做出最獨具特色的桃金孃披薩；今年也規劃免費農事體驗DIY，像是土埆厝的碾米體驗、英智農場的三色草仔粿DIY以及羽泰製茶廠的撿茶枝DIY。「FUN心玩-小旅行」也同樣精彩，帶著大家在坑子溪休閒農業區趴趴走，認識在地豐富的生態與在地閩南文化，並結合休區內農場及茶場的特色體驗，有興趣的民眾可以加入坑子溪休閒農業區FB粉專，追蹤相關的報名資訊。

▲2023桃金孃節蘆竹區登場

為讓民眾輕鬆出遊，假日活動規劃園區外、園區內不同的接駁方式。園區外由A10山鼻站-山外路-主會場，每15分鐘一班。園區接駁車每40分鐘一班：主會場→千郁休閒農場/新星茶葉→竹峰茗茶/小木屋休閒農場→貓尾崎紅龍果園(停大水湳路與孔明路口)→桃蘆坑休閒農場，上午9點準時發車。大眾運輸部分，可搭乘桃園客運5071號公車於山林路三段站下車，到達主會場。自行開車部分，走中山高下林口交流道，沿108市道進入坑子溪休閒農業區。而會場周邊設有兩處停車場，假日人潮眾多，可停放在山鼻站或山外路單側，再搭乘接駁車至會場。

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