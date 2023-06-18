挑戰蔡其昌？蔡壁如認「最近都在台中」　拋「聯合服務競選」主張

▲前立委蔡壁如。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨區域立委原訂6月8日公布，但最終遲遲無下文，預計要到6月底才會對外揭曉。民眾黨前立委蔡壁如近期勤走台中，外傳將出戰台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），蔡壁如18日強調「聯合服務、聯合競選」概念，認為要先有區域立委和不分區立委一同負責一地方。

針對蔡壁如近日不斷被爆出要選台中市立委第一選區，蔡壁如18日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，這要看黨的選決會選舉策略，畢竟小黨沒錢沒經費沒人，在這些情況下，區域立委佈局很重要，所以他希望是「聯合服務、聯合競選」概念。

蔡壁如提及，民眾黨要把可以去選的區域立委發出來，因為每個區隊民眾黨來說，都屬於艱困選區，倘若現任5席不分區立委與她要出來戰區域立委，那看看能否搭配2024要挑戰不分區的立委參選人，畢竟主席柯文哲希望未來不分區立委要有「兩年條款」，2026年出來選縣市議員，那就跟著現在區域立委選舉跑，「以戰養戰」。

蔡壁如認為，從現在開始訓練選舉，否則每次選完、錢花完了，就只是很傷心地離開，下次選舉又是重新一批人馬，沒有實際累積選戰經驗或地方黨公職，所以認為是「區域立委跟不分區立委的聯合服務競選」。

蔡璧如說，如果該區的區域立委有選上就很好，但如果區域立委沒選上、負責該地的不分區立委又在安全名單的話，不分區立委就要把對該地許下的承諾與政見承接起來，讓選民看到民眾黨的決心，不是選完就跑不見，「當然這是我個人的發想，我不曉得黨部選決會的決定是什麼。」

至於是不是要選台中市第一選區？蔡壁如笑稱，就看黨部選決會的決策，「台中第一選區⋯非常非常艱困，呵呵⋯」媒體再問，是不是最近勤走台中地方？蔡壁如也坦言，「對啦！我五、六、日都在台中。」不過仍要看選決會策略，「我想時間到，他們會對外公布。」