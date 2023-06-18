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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜與柯文哲民調相距10％　黃揚明：侯團隊不換「神仙難救」

▲▼國民黨總統參選人侯友宜參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲根據最新總統民調顯示，侯友宜以23％的支持度居末。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨參選人柯文哲以支持度33%奪冠，民進黨參選人賴清德獲支持度30%居次，國民黨參選人侯友宜支持度23%墊底，和第一名的柯文哲相差10％。對此，媒體人黃揚明就在臉書分析，侯友宜的市政團隊就是沒有打大選的格局與強度，不換團隊，侯友宜真的神仙難救。

黃揚明表示，侯友宜的黨內整合問題還沒解決，又碰到幼兒園餵藥案狂燒，加上迷因化、草包化的形象，要逆轉難度非常高，只能一件事一件事慢慢處理。不過，他也直言，市政團隊就是沒有打大選的格局與強度，不換團隊，侯友宜真的神仙難救。

至於賴清德的部分，黃揚明指出，即使經過「#MeToo」風波，整體而言民調仍呈現穩定趨勢，顯示其支持者鐵板死忠程度很高，但隱憂就是很難衝破40％的天花板。他分析，接下來，應該可以看到綠營對侯友宜稍微溫柔，而柯文哲將成唯一箭靶，因為，只有侯、柯平均，才符合賴賴清德的勝利方程式，這是不變的真理。

針對柯文哲民調衝到第一，黃揚明認為，這是傳統台灣政治邏輯無法研判的現象，當柯支持度衝高時，會讓在野陣營造成什麼樣的化學效應，誰也說不準。但他提到，藍營各地選將、樁腳「巧遇」柯文哲的機率應該會越來越高。

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