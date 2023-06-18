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端午連假將至 　嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法

▲▼ 112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112年端午節連續假期自6月22日至25日止為期4天，嘉義縣警察局為避免連假期間各風景區周邊路段交通壅塞，針對本縣各風景區(如太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等)及交通輸運場站規劃交通疏導勤務，以維交通秩序及順暢，提升遊憩品質。

▲▼ 112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

連假期間高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，則立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。

▲▼ 112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車；出站旅客，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，可利用高鐵周邊停車場等候載客(30分鐘內免收費)，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。

▲▼ 112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

因應連續假期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，嘉義林區管理處於台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客得將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

▲▼ 112年端午節連假 嘉縣警加強交通疏導及未禮讓行人執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

端午連假期間，出遊、返鄉人車勢必增加，嘉縣警方持續執行「擴大取締路口不停讓行人暨高發事故路口精緻執法」專案勤務，加強取締「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車及道路障礙」等違規態樣，守護行人路口安全，提醒民眾謹記「車輛慢看停、行人停看聽」的觀念，共同維護交通安全秩序。

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