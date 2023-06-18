雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

▲周四、周五雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周四、周五午後降雨有機會擴及到西半部平地。氣象粉專提到，周五隨著副熱帶高壓勢力往北調整，南方熱帶擾動將開始活躍，梅雨季結束了，準備迎接颱風季囉！

氣象局指出，今天（18日）台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，由於盛行西南風，清晨至上午因海陸風輻合作用，中南部沿海地區易有局部短暫陣雨或雷雨，午後則要留意各地山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區降雨甚至可能擴展到平地。

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▲▼本周天氣圖。（圖／氣象局）



氣象局說，氣溫方面，清晨低溫各地落在25、26度，白天各地高溫普遍達31到34度，尤其花蓮縱谷及台東地區有36度左右高溫發生的可能，東南部並有焚風發生的機率。

氣象局預報，周一至周五高壓逐漸西伸，天氣較穩定，台灣附近為西南風環境，各地為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，周四、周五午後甚至有機會擴及到西半部平地；高溫普遍來到33至35度，局部溫度會再更高一些。

氣象局表示，周六環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅東南部有零星短暫陣雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，根據模式預報，周五隨著副熱帶（太平洋）高壓勢力往北調整，南方熱帶擾動將開始活躍，梅雨季結束了，準備迎接颱風季囉！