狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

記者戴若涵／綜合報導

前基隆市議員陳薇仲17日晚間發表一篇文章《這不是性騷擾，但我得說出來》，內容指稱，民進黨基隆市議員張之豪除了會盯著女性胸部看，自稱「沒有辦法」就會一直盯著妹仔看，甚至還問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，讓她相當不舒服。對此，張之豪18日凌晨發表長文承認錯誤，並鄭重道歉。

▲前基隆市議員陳薇仲。（資料圖／陳薇仲競選辦公室提供）

張之豪全文如下：

昨天，陳薇仲女士發表了一篇文章，標題是《這不是性騷擾，但我得說出來》，內容提及過去我的言行與他的互動，這些紀錄，讓我重新審視自己。

我在從政以前，對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義，對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，我感到相當羞愧。過去我因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤我都承認，我在此向曾感受到不適的人鄭重道歉。

性平觀念的深化擴大，是我一直在學習及努力的課題。這幾年身份的轉變更是深有體悟，在成為一位代議士的過程中，我驚覺自己過去太過自我中心，應謙卑地傾聽並站在他人立場思考。

在成為一位父親前後，我經常在想，我過去的言行舉止，如果是一個外人，對我女兒這樣說，我會怎麼想？我希望她被人這樣看待嗎？我希望她周遭是個怎樣的環境呢？

越想到這些，我就越羞愧，過去的自己怎麼可以如此不長眼？無論自己出發點是什麼，但話說出去，就是製造出了一個情境，而那是個讓人感到冒犯、不自在的情境。

我無法為我的孩子製造一個粉紅泡泡的雪花無菌室，她必須要理解世界的殘酷與不友善，但我自己，不能再是增加那個不友善的來源。

我為何不能為女兒改變更多自己？

我以前很習慣在多數是男性的環境裡，彼此講一些不得體的話，但那其實只是加深了彼此這些觀念的僵化，所以，就算是私下，一些觀念、言行，我都更謹慎小心。

這些，都是我這十年來，深刻反省、修正的觀念。

我更了解身教言教的重要，更謹言慎行。

我也感謝朋友同儕對我的包容與指正，與人相處相互尊重、平等對待，是我持續努力的課題。面對過去的言行，我深刻反省並努力改進，期許能和我所珍視的這些價值共同前進，成為一個更好的人。