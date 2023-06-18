　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

▲▼民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

記者戴若涵／綜合報導

前基隆市議員陳薇仲17日晚間發表一篇文章《這不是性騷擾，但我得說出來》，內容指稱，民進黨基隆市議員張之豪除了會盯著女性胸部看，自稱「沒有辦法」就會一直盯著妹仔看，甚至還問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，讓她相當不舒服。對此，張之豪18日凌晨發表長文承認錯誤，並鄭重道歉。

▲基隆好好住落實居住正義 陳薇仲公布「青年世代神隊友」政見。（圖／陳薇仲競選辦公室提供）

▲前基隆市議員陳薇仲。（資料圖／陳薇仲競選辦公室提供）

張之豪全文如下：

昨天，陳薇仲女士發表了一篇文章，標題是《這不是性騷擾，但我得說出來》，內容提及過去我的言行與他的互動，這些紀錄，讓我重新審視自己。

我在從政以前，對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義，對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，我感到相當羞愧。過去我因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤我都承認，我在此向曾感受到不適的人鄭重道歉。

性平觀念的深化擴大，是我一直在學習及努力的課題。這幾年身份的轉變更是深有體悟，在成為一位代議士的過程中，我驚覺自己過去太過自我中心，應謙卑地傾聽並站在他人立場思考。

在成為一位父親前後，我經常在想，我過去的言行舉止，如果是一個外人，對我女兒這樣說，我會怎麼想？我希望她被人這樣看待嗎？我希望她周遭是個怎樣的環境呢？

越想到這些，我就越羞愧，過去的自己怎麼可以如此不長眼？無論自己出發點是什麼，但話說出去，就是製造出了一個情境，而那是個讓人感到冒犯、不自在的情境。

我無法為我的孩子製造一個粉紅泡泡的雪花無菌室，她必須要理解世界的殘酷與不友善，但我自己，不能再是增加那個不友善的來源。

我為何不能為女兒改變更多自己？
我以前很習慣在多數是男性的環境裡，彼此講一些不得體的話，但那其實只是加深了彼此這些觀念的僵化，所以，就算是私下，一些觀念、言行，我都更謹慎小心。
這些，都是我這十年來，深刻反省、修正的觀念。
我更了解身教言教的重要，更謹言慎行。

我也感謝朋友同儕對我的包容與指正，與人相處相互尊重、平等對待，是我持續努力的課題。面對過去的言行，我深刻反省並努力改進，期許能和我所珍視的這些價值共同前進，成為一個更好的人。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女學生嚇到不敢進系館！　台師大副教授涉性騷　
妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」
企鵝妹環島最後一天！　粉絲不捨喊「走去花蓮」
28歲男「尿都泡泡」還有三高！　醫嘆1狀況不改必洗腎
遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　民進黨議員道歉了
愛情長跑10年　「58萬YTR」要嫁了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕跟風曬20歲照片！渾身透仙氣　網友：輾壓一線女星

餵藥案延燒！她拋別忽略幼師感受　張善政親回：不會讓他們受委屈

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

藍小雞想另尋母雞？　吳子嘉分析侯友宜民調：不用怕

柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

波蘭跨黨派國會訪團今來台　外交部：支持台灣民主

吳釗燮歐洲行閃電訪問義大利　與官員合照曝光

砂石車撞民宅「整根柱子斷裂」　北市半夜安置16人！急運支撑鋼料補強

獨／侯、韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

盧秀燕跟風曬20歲照片！渾身透仙氣　網友：輾壓一線女星

餵藥案延燒！她拋別忽略幼師感受　張善政親回：不會讓他們受委屈

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

藍小雞想另尋母雞？　吳子嘉分析侯友宜民調：不用怕

柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

波蘭跨黨派國會訪團今來台　外交部：支持台灣民主

吳釗燮歐洲行閃電訪問義大利　與官員合照曝光

砂石車撞民宅「整根柱子斷裂」　北市半夜安置16人！急運支撑鋼料補強

獨／侯、韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

盧秀燕跟風曬20歲照片！渾身透仙氣　網友：輾壓一線女星

餵藥案延燒！她拋別忽略幼師感受　張善政親回：不會讓他們受委屈

掃浴廁「鹽酸+漂白水」噴毒氣送急診！護理師：接到好幾個病患

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

嘉市警局一分局志工　端午節暨關懷慰問獨居長者

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

鄭宗哲全聯盟最會打三壘安打　李灝宇復出爆發3安猛打賞

長庚打造友善愛滋醫療環境　提供全面性照護及個案就醫隱私

妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

定期檢查篩出攝護腺癌　嘉義聖馬達文西手術有效治癒

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

柯文哲轟新北全國普篩「荒謬」　他嘆：若侯友宜不選總統會這樣做？

保住退休金！陳明通：林智堅論文是世紀冤案

張之豪問女性：沒做過愛女生比較笨？緊急道歉了

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨發聲明反擊

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

經費哪來？新北市府喊全國採檢　侯辦嗆中央「小小檢疫費都不出」

先喊先贏？新北宣布開放全國幼兒採檢　他踢爆：市府連公文都還沒簽

新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

更多熱門

相關新聞

男生這1舉動「GG會變小」　許藍方：必須定期訓練

男生這1舉動「GG會變小」　許藍方：必須定期訓練

生殖器長期不運作，小心雄風也跟著GG！「最美性學博士」許藍方指出，若男性還能勃起的話，其實陰莖沒有定期充血與消退的行為，恐導致變小又縮短。對此，她建議，若時間與地點適宜之下，就可以和另一半滿足肉體慾望，過猶不及都不好，「太過太快、不及縮小，正常最好。」

羅百吉發「和解照」反網路霸凌：Cheap道歉了

羅百吉發「和解照」反網路霸凌：Cheap道歉了

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

24hrs性愛馬拉松！他慘「斷根」難再勃起

24hrs性愛馬拉松！他慘「斷根」難再勃起

關鍵字：

陳薇仲張之豪做愛道歉

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

WHO：有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈

買房要有女友名字！他嗆準岳父1句話　全場傻了

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面