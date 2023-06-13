　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲高二女學生不慎懷孕墮胎，還被班導師以此事要脅，發生關係。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾在新竹某高中擔任班導師的劉姓已婚男老師，2016年間因職務關係知道班上某位女學生與男友發生關係、墮胎。劉男竟私下以公開墮胎事件，要脅女學生發生關係，性侵得逞。女學生5年後在網路發文「高中班導逼女孩跟他做愛」揭露。劉男一審遭判刑3年10月，二審因賠償取得和解，改判有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束，還要遠離女學生住處、工作場所最少150公尺。可上訴。

劉姓已婚男師現年43歲，他在高中時期就頗獲學生愛戴，也曾在高中時間帶領學生裝扮，參加遊行，登上新聞版面，最後校長還因此辭職。不過本案起因，在於2021年間出現在「Dcard」上的一篇文章「高中班導逼女孩跟他做愛」，PO文的是當時大三的Y女。

Y女先在IG上說出，5年前她就讀新竹某高中二年級時，與同校一名男學生發生性關係，最後懷孕，並在當年服藥墮胎。當時校方安排她接受心理輔導，而劉男得知後，竟跑到輔導室說要與自己的學生談談。接著關上晤談室的門後，慢慢逼近女學生，最後竟然把衣服褲子脫了，威脅說：「妳不答應我，我就把妳拿掉孩子的事情告訴全班，讓妳更丟臉」。2人因此發生關係，之後劉男更糾纏不清，多次逼迫發生關係。Y女除了在IG上公開此事以外，更在「Dcard」發文，立刻引起認識的同學猜測，馬上質疑劉男就是當事人。劉男隨即就被學校停職，接受調查。

根據學校調查結果，2人Line對話內容確實已經逾越師生倫理，劉男稱女學生「寶貝」、「身上、嘴邊還殘存你的香氣，我會想妳到週二」、「沒有機會好好抱抱妳」、「我想妳應該拿我進補」。另外Y女也曾回應說「你好久沒在禮拜三晚上找我了」，顯然兩人曾經交往過。校方因此停聘劉男，全案並由檢警介入偵辦，檢方對劉男提起公訴。

一審將劉男判刑3年10月，案件上訴二審後，劉男賠償女學生，取得和解。全案於13日宣判，高院改判劉男有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束，還要遠離女學生住處、工作場所最少150公尺。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查
陳綺貞前男友再爆她「冷暴力霸凌同事」！　硬起來反擊
棺材有碰碰聲！　開棺見媽媽「當眾復活」大口喘氣
YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚
「高中班導逼女孩跟他做愛」　輔導室性侵女學生
小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告
男星被爆「設局睡小模」知名女星也受害！獵艷5手段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照業者噴藥驅蛀蟲　害1家4口中毒4歲女童不治！判決出爐

巴拉卡驚現惡司機！不滿公路車佔路　竟突襲拉倒害騎士慘摔傷

5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查

屏東雨勢大！枋寮整棵鳳凰木倒下　路旁轎車慘遭砸中

進教堂拘捕逃逸移工！教會轟造成300人大恐慌　警還原現場說話了

「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

桃園女誤信「老師」滙230萬投資虛擬幣　警出示證據讓她夢醒

桃園觀音台61草漯段傳「路燈全滅」　台電巡查後給答案

恐怖貓舍環境髒亂滿地大便　害死2喵星人！老闆判拘+罰20萬

2消防員KTV「熊抱性騷」女同學　帶進廁所想鎖門！他被記2過處分

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

無照業者噴藥驅蛀蟲　害1家4口中毒4歲女童不治！判決出爐

巴拉卡驚現惡司機！不滿公路車佔路　竟突襲拉倒害騎士慘摔傷

5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查

屏東雨勢大！枋寮整棵鳳凰木倒下　路旁轎車慘遭砸中

進教堂拘捕逃逸移工！教會轟造成300人大恐慌　警還原現場說話了

「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

桃園女誤信「老師」滙230萬投資虛擬幣　警出示證據讓她夢醒

桃園觀音台61草漯段傳「路燈全滅」　台電巡查後給答案

恐怖貓舍環境髒亂滿地大便　害死2喵星人！老闆判拘+罰20萬

2消防員KTV「熊抱性騷」女同學　帶進廁所想鎖門！他被記2過處分

85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

35分鐘車程改變約基奇一生！　甩肉變身全能MVP長人

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

羨慕！上海商銀7月要幫員工加薪　幅度上看4%

中磊召開年度股東常會　去年營收、獲利、股利皆創新高並通過私募案

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

挑戰中二選區立委？　吳欣盈曝「考慮中」：我很願意幫民眾黨打仗

台水進行溪墘橋改建工程停水　梅雨+低壓滯留鋒面暫緩施工

高雄全新「智慧綠建築社宅」要來了　規劃625戶！2026年完工

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

彫博愛女送託亡　衝保母家動私刑下場曝

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

即／駕瑞典坦克撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

更多熱門

相關新聞

彰化狼阿公性侵孫女　重判10年2月定讞

彰化狼阿公性侵孫女　重判10年2月定讞

彰化狼阿公阿偉（化名），明知小孫女未滿5歲，竟利用阿嬤外出賣菜的機會，以玩手機引誘孫女進房，趁機性侵。阿偉否認犯案，但過程全被孫女的8歲哥哥看到，哥哥作證時還說阿公「變態！」最高法院審理後，將阿偉判刑10年2月定讞。

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

暴力男「迴旋踢」　二審認定性侵罪重判20年

暴力男「迴旋踢」　二審認定性侵罪重判20年

高雄恐怖情人摸進房性侵　判刑定讞

高雄恐怖情人摸進房性侵　判刑定讞

關鍵字：

法律人權高中墮胎判刑狼師做愛墮胎高等法院性侵二審

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面