「高中班導逼女孩跟他做愛」狼師脅迫公開墮胎事　性侵女學生

▲高二女學生不慎懷孕墮胎，還被班導師以此事要脅，發生關係。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

曾在新竹某高中擔任班導師的劉姓已婚男老師，2016年間因職務關係知道班上某位女學生與男友發生關係、墮胎。劉男竟私下以公開墮胎事件，要脅女學生發生關係，性侵得逞。女學生5年後在網路發文「高中班導逼女孩跟他做愛」揭露。劉男一審遭判刑3年10月，二審因賠償取得和解，改判有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束，還要遠離女學生住處、工作場所最少150公尺。可上訴。

劉姓已婚男師現年43歲，他在高中時期就頗獲學生愛戴，也曾在高中時間帶領學生裝扮，參加遊行，登上新聞版面，最後校長還因此辭職。不過本案起因，在於2021年間出現在「Dcard」上的一篇文章「高中班導逼女孩跟他做愛」，PO文的是當時大三的Y女。

Y女先在IG上說出，5年前她就讀新竹某高中二年級時，與同校一名男學生發生性關係，最後懷孕，並在當年服藥墮胎。當時校方安排她接受心理輔導，而劉男得知後，竟跑到輔導室說要與自己的學生談談。接著關上晤談室的門後，慢慢逼近女學生，最後竟然把衣服褲子脫了，威脅說：「妳不答應我，我就把妳拿掉孩子的事情告訴全班，讓妳更丟臉」。2人因此發生關係，之後劉男更糾纏不清，多次逼迫發生關係。Y女除了在IG上公開此事以外，更在「Dcard」發文，立刻引起認識的同學猜測，馬上質疑劉男就是當事人。劉男隨即就被學校停職，接受調查。

根據學校調查結果，2人Line對話內容確實已經逾越師生倫理，劉男稱女學生「寶貝」、「身上、嘴邊還殘存你的香氣，我會想妳到週二」、「沒有機會好好抱抱妳」、「我想妳應該拿我進補」。另外Y女也曾回應說「你好久沒在禮拜三晚上找我了」，顯然兩人曾經交往過。校方因此停聘劉男，全案並由檢警介入偵辦，檢方對劉男提起公訴。

一審將劉男判刑3年10月，案件上訴二審後，劉男賠償女學生，取得和解。全案於13日宣判，高院改判劉男有期徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束，還要遠離女學生住處、工作場所最少150公尺。