男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

▲許藍方建議，要定期讓陰莖維持充血與消退的行為。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

生殖器長期不運作，小心雄風也跟著GG！「最美性學博士」許藍方指出，若男性還能勃起的話，其實陰莖沒有定期充血與消退的行為，恐導致變小又縮短。對此，她建議，若時間與地點適宜之下，就可以和另一半滿足肉體慾望，過猶不及都不好，「太過太快、不及縮小，正常最好。」

許藍方在YouTube頻道分享新主題「不用會變小？」日前她聊過，太常自慰容易發炎感染，因此有男性好奇「是否用少會比較好？」由於成年之後，陰莖就不會再變大變長，而許藍方給的答案是，陰莖並不是不用，性能力就會越來越好，反而太久不讓生殖器工作，「你的陰莖會變小、縮短！」

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許藍方解釋，如果長期沒使用陰莖，沒有定期「讓它血管擴張、充血」，容易導致海綿體纖維化，或是平滑肌退化，因此男性就算不性行為、不自慰，也請別忽略「讓陰莖維持充血的習慣」，也就是充血與消退的行為。

如果男性還能勃起的，許藍方認為，不見得要找女伴交歡，但必須要讓陰莖這樣的訓練。許藍方也破除迷思，過猶不及都不好，「不用刻意去做（愛），也不要說完全不做」，只要與另一半時間、地點適合之下，就可以去滿足慾望，「太過太快、不及縮小，正常最好。」

▲陰莖長期不使用，小心體積會變小。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）



至於男性一夜要射幾次才正常？許藍方曾指出，正常成年男性一個晚上睪丸的精液儲存量，大約可射精三次，射到第三次的時候，精液量會是第一次的一半，「你想要第四次、第五次也沒有不行，但可能會沒東西射！」

她也提醒，無論是跟伴侶一起愛愛，或是自己打手槍，如果有出現以下這些徵兆，要當心身體異常或者射過頭，縱慾過度而傷害身體，如下：

縱慾過度徵兆1：頻尿

通常頻尿分為兩種，一種是尿道口持續受到刺激而導致頻尿，男生會感覺尿完又想尿，這時請先休息一段時間，不要做愛跟自慰，頻尿症狀技能獲得改善。第二種則是泌尿道受到感染，可能是手太髒、做完愛沒有清潔乾淨、衣物太髒等造成泌尿道感染，男生會伴隨著尿尿有刺痛、燒灼的感覺，這時請務必去看醫生跟吃藥改善。

縱慾過度徵兆2：尿不出來

如果男生尚未到攝護腺肥大的年紀，但是尿尿站在小便斗面前，站很久卻尿不出來，甚至尿液滴滴答答，一段尿要分好次才尿完，代表你攝護腺肥大！許藍方說明，男性只要射精一次，前列腺要工作一次，當射精很多次，攝護腺會肥大起來，這個時候身體要獲得適當休息才會恢復正常。

縱慾過度徵兆3：攝護腺發炎

如果讓攝護腺工作太久就會容易發炎，甚至出現血尿，甚至射出空包彈等乾射症狀，這是由於身體來不及製造出要射的精子，所以射出來的都是空氣，需要休息一段時間才會恢復，請民眾在愛愛跟自慰之餘，一定要量力而為。