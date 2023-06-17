　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲許藍方建議，要定期讓陰莖維持充血與消退的行為。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

生殖器長期不運作，小心雄風也跟著GG！「最美性學博士」許藍方指出，若男性還能勃起的話，其實陰莖沒有定期充血與消退的行為，恐導致變小又縮短。對此，她建議，若時間與地點適宜之下，就可以和另一半滿足肉體慾望，過猶不及都不好，「太過太快、不及縮小，正常最好。」

許藍方在YouTube頻道分享新主題「不用會變小？」日前她聊過，太常自慰容易發炎感染，因此有男性好奇「是否用少會比較好？」由於成年之後，陰莖就不會再變大變長，而許藍方給的答案是，陰莖並不是不用，性能力就會越來越好，反而太久不讓生殖器工作，「你的陰莖會變小、縮短！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許藍方解釋，如果長期沒使用陰莖，沒有定期「讓它血管擴張、充血」，容易導致海綿體纖維化，或是平滑肌退化，因此男性就算不性行為、不自慰，也請別忽略「讓陰莖維持充血的習慣」，也就是充血與消退的行為。

如果男性還能勃起的，許藍方認為，不見得要找女伴交歡，但必須要讓陰莖這樣的訓練。許藍方也破除迷思，過猶不及都不好，「不用刻意去做（愛），也不要說完全不做」，只要與另一半時間、地點適合之下，就可以去滿足慾望，「太過太快、不及縮小，正常最好。」

▲（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲陰莖長期不使用，小心體積會變小。（圖／翻攝自YouTube／許藍方博士 Dr. Gracie）

至於男性一夜要射幾次才正常？許藍方曾指出，正常成年男性一個晚上睪丸的精液儲存量，大約可射精三次，射到第三次的時候，精液量會是第一次的一半，「你想要第四次、第五次也沒有不行，但可能會沒東西射！」

她也提醒，無論是跟伴侶一起愛愛，或是自己打手槍，如果有出現以下這些徵兆，要當心身體異常或者射過頭，縱慾過度而傷害身體，如下：

縱慾過度徵兆1：頻尿

通常頻尿分為兩種，一種是尿道口持續受到刺激而導致頻尿，男生會感覺尿完又想尿，這時請先休息一段時間，不要做愛跟自慰，頻尿症狀技能獲得改善。第二種則是泌尿道受到感染，可能是手太髒、做完愛沒有清潔乾淨、衣物太髒等造成泌尿道感染，男生會伴隨著尿尿有刺痛、燒灼的感覺，這時請務必去看醫生跟吃藥改善。

縱慾過度徵兆2：尿不出來

如果男生尚未到攝護腺肥大的年紀，但是尿尿站在小便斗面前，站很久卻尿不出來，甚至尿液滴滴答答，一段尿要分好次才尿完，代表你攝護腺肥大！許藍方說明，男性只要射精一次，前列腺要工作一次，當射精很多次，攝護腺會肥大起來，這個時候身體要獲得適當休息才會恢復正常。

縱慾過度徵兆3：攝護腺發炎

如果讓攝護腺工作太久就會容易發炎，甚至出現血尿，甚至射出空包彈等乾射症狀，這是由於身體來不及製造出要射的精子，所以射出來的都是空氣，需要休息一段時間才會恢復，請民眾在愛愛跟自慰之餘，一定要量力而為。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快備份！　Google相簿封存檔案將停用
AV女優同框黃秋生！　勾手頭貼肩：拍什麼片都願意
獨／開出4億頭獎！彩券行豪發200張大樂透　時間、地點曝
新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰
獨／台鐵站務員被2女狂毆！　從月台打到廁所
快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐
一家三口度假　人妻找嫩小王下藥！夫爆頭焚屍被丟水溝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖看煙火突暴雨！全場遊客「慘困半小時」無解　這一幕超感人

雲林大醫院急診滿載　衛生局籲落實分級醫療...緩解急診壅塞

2023端午連假台南攻略龍粽登場　龍舟賽、假日市集逾10場活動盛大展開

她半夜目睹蟑螂開趴　急拿姪女玩具重捶！全場見尺寸嚇壞：太巨了吧

王正坤快速展店　台南藝群醫美集團高雄左營站開設第12家診所

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐

快訊／大雷雨轟2地！強烈旋轉氣流現身　鄭明典曝「漏斗雲」驚人照

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

澎湖看煙火突暴雨！全場遊客「慘困半小時」無解　這一幕超感人

雲林大醫院急診滿載　衛生局籲落實分級醫療...緩解急診壅塞

2023端午連假台南攻略龍粽登場　龍舟賽、假日市集逾10場活動盛大展開

她半夜目睹蟑螂開趴　急拿姪女玩具重捶！全場見尺寸嚇壞：太巨了吧

王正坤快速展店　台南藝群醫美集團高雄左營站開設第12家診所

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐

快訊／大雷雨轟2地！強烈旋轉氣流現身　鄭明典曝「漏斗雲」驚人照

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

「相信我2個月賺回10倍」女險上當　友急勸報警...阻詐441萬

陸官媒批「鼠頭鴨脖」荒唐　「小事拖大」竟要省級調查組才能查清

台灣續列美國匯率操縱觀察名單　央行：雙方溝通順暢

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

納豆腦出血開刀1年後…現況曝　「大跳熱舞」臉上滿是笑容

最後機會！太妍小巨蛋演唱會「釋出票券」　主辦方公佈搶票時間

港女來台怒撕「入國登記表」遭肉搜！她返回急刪影片：失業啦

全台首創！桃園觀光旅宿專場徵才　蘇俊賓：尋找桃園「車貞淑」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

「2水庫」進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

更多熱門

相關新聞

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

世界上的生理男性都非常在乎自己的「雄風」，而陰莖的長短也被視為指標之一，而根據最新數據調查顯示，全球男性陰莖「最長」的國家是位於南美洲的厄瓜多，平均長度達17.61公分，而台灣則排在倒數第14，平均長度為12.6公分，低於全球平均。

特製600kg陰莖雕像求雨　下秒真的下雨了

特製600kg陰莖雕像求雨　下秒真的下雨了

國軍邀請許藍方演講遭質疑　她高EQ回應

國軍邀請許藍方演講遭質疑　她高EQ回應

60歲男「每週愛愛卻不射」！只因深信1句話　醫一聽驚呆

60歲男「每週愛愛卻不射」！只因深信1句話　醫一聽驚呆

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

關鍵字：

許藍方愛愛做愛變小縮小變短性愛陰莖

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面