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邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！摸手猛盯腿　凌晨緊急回應

▲邱臣遠被控性騷，發聲明稱不認識控訴女子。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲邱臣遠被控性騷，發聲明稱不認識控訴女子。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

記者張靖榕／綜合報導

政壇#MeToo事件延燒，一名稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女性，17日在臉書發文指控民眾黨立委邱臣遠，在2020年間對她摸手性騷擾，還頻頻對她上下打量。對此，邱臣遠今（18日）凌晨2時在臉書發4點聲明回應。

該名女性在臉書發文，表示這兩天看到民眾黨立委們對不同性騷事件發聲撻伐，但關起門來處理黨內數起性騷事件時，「實際處理狀況完全和現在在媒體前的態度是兩回事，讓人不禁懷疑是否只是說說作秀。」

文中列出2點，女子表示還在賴香伶辦公室任職時，曾協助舉辦活動，負責邀集民眾黨各委員辦公室參與、考察與負責交通餐食等行政事務，2020年9月14日協助舉辦民眾黨至法務部調查局考察活動時，卻遭遇了邱臣遠的性騷擾。

女子回憶當時穿著一如上班期間會穿的合身裙裝，結果「立委邱臣遠不斷朝我身體上下打量。」她說當天逐一詢問立委們是否需要幫忙訂便當，自己的左手放在大腿上，但邱臣遠回答「不用便當」的同時，還伸出手直接放在她的左手上，之後視線甚至一直停留在她的腿。

邱臣遠近日參與舉辦「性平軍紀，與時俱進」記者會，邱臣遠在會中說「到底軍中性騷擾發生數的真相是什麼」，並呼籲國防部積極檢討防治性侵害與性騷擾等違法情事，這句話聽在女子耳裡，「從邱臣遠口中說出實在頗為諷刺。」

消息傳出後，邱臣遠在凌晨2時許緊急發出4點聲明
一、本人並不認識此人，亦與此人無工作職屬或任何關係。
二、本人一向恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩之情事。
三、對於該員所影射之不實情事，本人深表遺憾。
四、此事若涉及誹謗、妨害名譽，本人保留一切法律追訴權。

賴香伶臉書在凌晨3時發文，指控「MeToo淪政治鬥爭工具」，對於女子貼文也發出3點回應，稱經查司法院網頁後，辨認該女子可能為社會民主黨全國委員，但如今卻對民眾黨進行政治鬥爭，「對此我深感遺憾。」

賴香伶接著表示，「本辦公室有完整性騷擾申訴機制」，該女子在任職期間均無提出申訴，卻是選擇離開辦公室轉往社民黨，還選擇在選舉期間提出。最後她表示，希望讓民眾黨工作的夥伴感到心安，若發生遭性騷情況，「請勇敢提出申訴」。

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