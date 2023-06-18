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羊曉東捲入性騷離職了！PO文曝心聲：無法接受毫無下限的連續鬧劇

▲寶成集團。（圖／記者白珈陽攝）

▲寶成集團副總羊曉東離職了。（資料照／記者白珈陽攝）

記者柯振中／綜合報導

寶成集團副總經理羊曉東涉嫌性騷，受害對象包含5名女員工，引起軒然大波。對此，羊曉東決定，要離開工作崗位、相關職務，做一個輕鬆的自由人，「沒有辦法毫無尺度下限的跟著對方，再玩這齣連續鬧劇。」

羊曉東在臉書上表示，過去這幾天朋友十分擔憂他，但現在曾經的憤怒、無奈、委屈及沮喪都化為平靜，他承認自己帶著小小的傲氣與骨氣，無法毫無下限地跟著玩這齣連續鬧劇，尤其是牽連到投入全部心血的工作，因此決定離開工作崗位及相關職務，當一個輕鬆的自由人。

羊曉東提到，過去200小時當中，他就如同被人用槍抵著腦袋的人質，被勒索的對象則是投入全部心血的寶成集團，他並非無法反抗、無力堅持，也不是心虛選擇緘默，而是因為對方採取毀滅公司形象的手段，讓他動彈不得。

▼羊曉東表示，他並非心虛選擇緘默，而是因為對方採用毀滅公司形象的方式，讓他動彈不得。（圖／翻攝世新大學官網）

▲▼羊曉東將離開寶成集團。（圖／翻攝世新大學官網）

羊曉東重申，民意代表利用政治資源，遂行個人政治利益，已經模糊、扭曲台灣社會「#me too」運動所追求的本質，對於任何性別的受害者，以及人際交往的互相信任，都已造成了傷害。

羊曉東在委託律師提告的同時，也滿心屈辱、又同時心平氣和地接受相關委員會的詢問，天馬行空、含糊攏統的指控，讓他心中既憤怒的同時，又有股啼笑皆非的無奈，所有與朋友、同事之間關懷、歡樂的場景，瞬間成了煉獄般的夢魘，在腦海中不斷翻轉。

羊曉東提到，在40多年的工作生涯當中，無論是中國時報的發行人余紀忠，或是台北市前市長郝龍斌、旺董、寶成集團的創辦人及執行長等人，都是他感激不盡的貴人，能在60歲選擇離開職場、陪伴家人，也算是了無遺憾。

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