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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法國語言檢定取消國籍欄　駐法代表讚：台灣人不再寫成中國籍

▲中華民國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

▲我國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

駐法國代表吳志中16日在臉書上發文表示，經過多年的努力，法國政府已經公告，即日起頒發的法語檢定文憑DELF和DALF將取消國籍欄，不會將台灣人寫成中國國籍，而改成出生地。

根據台灣法國文化協會（Alliance Française de Taïwan）網站指出，DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)、DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) 是法國教育部唯一認證的法語程度檢定證明，每年約有50萬名考生在全球170個國家報名參加考試，是目前全球最主流的法語檢定考試。

法國政府13日公布修正法令，對於DELF和DALF文憑規定，刪除合格證書與文憑中的「國籍註記」欄，改為填寫持有人姓名、出生地。

台灣駐法代表吳志中昨日透過臉書發文直呼「Bravo」，他表示，經過多年努力，法國政府宣布新法令，即日起所頒發的法文檢定證書DELF、DALF取消國籍欄，不會將台灣人寫成中國國籍，而改成出生地。

▲▼法語檢定文憑DELF和DALF將取消國籍欄，改為填寫出生地。（圖／翻攝自Facebook／吳志中）

▲▼法語檢定文憑DELF和DALF將取消國籍欄，改為填寫出生地。（圖／翻攝自Facebook／吳志中）

▲▼法語檢定文憑DELF和DALF將取消國籍欄，改為填寫出生地。（圖／翻攝自Facebook／吳志中）

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