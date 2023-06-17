YTR開藍寶堅尼飆速拍片！3母子遭迎面狠撞　「5歲弟慘死」2重傷

▲ 彼得羅（左）和洛亞科諾（右上）當時都在藍寶堅尼上，意外撞死5歲男童。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一群YouTube網紅日前開著名貴的藍寶堅尼跑車上路，拍攝社群媒體上流行的挑戰影片，未料失控撞上另一輛車，造成車上5歲男童當場死亡，他的母親和妹妹也受到重傷，引發社會公憤。

根據《太陽報》，20歲YouTuber彼得羅（Matteo Di Pietro）和其他4名網紅駕駛藍寶堅尼，一起拍片過程中迎面撞上一輛白色轎車，車上的5歲男童、4歲女童和母親烏切洛（Elena Uccello）緊急送醫，但男童很快就宣告不治，烏切洛和女兒則受到重傷，仍在醫院治療。

#theborderline Matteo Di Pietro incidente Roma subito dopo lo schianto ... pic.twitter.com/N9BqmNhOHy — Angelo Maggioni (@AngeloMaggioni3) June 16, 2023

據報彼得羅當時正拍攝一面高速超車一面嘲諷其他駕駛的影片，過程中和烏切洛駕駛的車輛相撞，許多民眾都聽見撞擊發出的巨響。一名目擊者透露，事發後有許多民眾在現場圍觀，一名男孩試圖為車上的孩子做人工呼吸，但他完全不敢靠近，「場面太可怕了」。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）憤怒表示，「一名5歲男童在羅馬郊外死亡，顯然是因為一場社群媒體挑戰，涉及一輛藍寶堅尼上的5名YouTube用戶，他們撞上這個孩子。如果你是個慣犯且因為開車奪人性命，你的餘生都不會擁有駕照，而不是只有幾個月。」其他政界人士也紛紛呼籲，立即將涉案網紅帳號停權。

彼得羅正依駕車殺人罪嫌接受調查，但警方仍在釐清事發當下的駕駛是誰。車上另一名網紅洛亞科諾（Vito Loiacono）事後則發文表示，「我經歷難以言喻的創傷」，並強調絕對不是由他負責開車。