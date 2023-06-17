挺侯藍委發難　林為洲：侯陣營速整合藍基本盤、檢討「空戰」紛亂

▲林為洲17日上午在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜在近日的民調支持度上，輸給對手賴清德與柯文哲，黨內已有不滿侯團隊表現的聲浪。「挺侯」的國民黨立委林為洲今（17日）坦言侯友宜要加快腳步整合，陸戰上須拜會所有縣市長、議長、議員跟國民黨大咖，保住基本盤，也應檢討在空戰上的紛亂，如新聞回應力道、網路辯護聲量，遠遠輸人。

林為洲17日上午出席國民黨立法院黨團記者會，並於會後接受媒體聯訪。對於會否覺得侯友宜要加快整合步調，林為洲說，當然，要從陸戰跟空戰兩方向來看；陸戰部分，侯須拜會所有縣市長、議長、議員跟國民黨大咖，這是國民黨的優勢，可以保住基本盤，約20%至25%，這是其他黨跟不上國民黨的地方。

林為洲表示，有這麼多議長、議員，不都是咖嗎？國民黨有基本盤，要好好把握，但民眾黨未必有基本盤，所以這部分侯友宜要加緊腳步。

林為洲直言，侯友宜團隊在空戰部分紛亂，新聞發布、新聞回應、網路聲量方面，都遠輸其他兩位候選人，「餵毒案」越來越像烏龍案，卻被操作一個多月，然而回應力道、網路辯護聲量，遠遠輸人，這個要檢討。

對於國民黨立委參選人羅智強拋「政黨輪替大聯盟」，林為洲認為羅「有一點出槌」，雖然羅意思是藍白不合作，要贏很困難，還沒講到講到總統位置的問題，但因為羅自己講的也不夠清楚，所以被解讀不支持侯，也不能怪別人。

林為洲說，這是藍營普遍會有的焦慮，因為大家會看民調，會覺得政黨輪替越來越難，然藍白能不能整合，是最高層要思考。但林斷言，國民黨已經徵召人選，換人或讓人，機率只有零，要是發生地化，等於國民黨滅亡了；讓人跟換人的結果只會更壞，國民黨就要關門了啦，誰還會相信你將來的提名，完全不可能，不過怎麼合作是有可能。