　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

記者崔至雲／新北報導

新北板橋幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，擔心孩子可能是受害者，衛福部原本昨日宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥，結果不到3小時，緊急改口只限新北市。不過，新北市政府今（17）日召開記者會宣布，「中央沒有做到的，新北市來做」，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供。

▲▼新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會，劉和然。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會，副市長劉和然。（圖／記者周宸亘攝）

新北市府表示，因近日餵藥事件引發許多家長恐慌，這幾天專責醫院也接到約30幾通其他縣市家長來電，希望可以到新北採檢，因此即日起，新北市開放全國有疑慮的家長，可至新北市8家專責醫院採檢，採檢費用均由新北市負責。

市府說明，正逢端午連假，家長可利用北上時間順道安排，建議到院前撥打8家專責醫院諮詢電話，將由專人協助安排，比照綠色通道進行，醫療費用由新北市全額負擔。

專責醫院包含：

(一) 市立土城醫院專線：(02)2263-0588分機2109，服務時段週一到週五上班日08:30-17:00。
(二) 亞東醫院專線：(02)8966-7000分機1148，服務時段週一到週五上班日08:30-17:00。
(三) 市立聯合醫院專線：0978695379，服務時段週一到週五上班日08:00 -17:00。
(四) 部立臺北醫院專線：(02)2276-5566轉2536，服務時段週一到週日08:00 -17:00。
(五) 雙和醫院專線專線：（02)2249-0088分機1111，服務時間週一到週五08:30-17:00、週六08:30－12:00。
(六) 淡水馬偕醫院專線：（02）2809-4661分機2237，服務時間週一至週五 08:30到17:00、週六08:30－12:00
(七) 汐止國泰醫院專線：0983702842、服務時間週一～週五 08:30－17:00、週六08:30－12:00
(八) 台北慈濟醫院專線：02-66289779分機2290、服務時間週一～週五08:30-17:00、週六08:30－12:00

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／黃健瑋爆趁機性交！正宮證實情史豐富　姊弟戀離奇墜樓
「全台最爛路」又塌陷了！　恐怖畫面曝光
桃園男陳屍籃球場　「頭部有彈孔」
快訊／幼童「臀部生殖器潰爛」　公托惡劣畫面曝
快訊／黃健瑋遭爆「趁機性交」　老婆發聲了
快訊／「離婚仍同居」雙雙慘死！　墜樓前爭執原因曝
快訊／台鐵票價擬「最高漲27%」！　台北高雄近千元
快訊／終於解渴！　「2水庫」大進補到100%
為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

全台採檢急轉彎！國民黨團控邀衛福部官員說明　遭「無理由」拒絕

網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」　時力：打臉「房價收斂」平行宇宙

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

全台採檢急轉彎！國民黨團控邀衛福部官員說明　遭「無理由」拒絕

網路出現「罷免侯友宜」聲浪　鄭運鵬：祝他度過這幾天難關

遭苗博雅點「與羅智強組小黨」　徐巧芯：被綠營收到「寶貝球內」

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

央行踢房市一腳「第二戶限貸7成」　時力：打臉「房價收斂」平行宇宙

組「大安立委輪替大聯盟」等羅智強　苗博雅：國民黨不懂欣賞他

台灣民意基金會：過半新北市民不滿侯友宜處理餵藥案　僅29％認同

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

郭碧婷挺過婚變！　公公向華強宣布「以後珠寶都給碧婷」向佐被跳過

5年內新商辦交易量破200億　大直、士林成「新頂辦」聚落

占卜／我要小心變成哪種「能量吸血鬼」？

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

高雄鹽埕必吃美食！70元豪邁大雞排　古早味酥皮一咬鮮嫩多汁

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

佈告欄見「1公告」小心！專家教戰揪雷社區　收支打平也危險

崔智友面子大！開餐廳「員工全帥哥」　主廚竟是韓流初代男神

Steam《狂想樂園》褒貶不一　雖簡易上手但偶有系統不穩

惡師沒換尿布害幼童「臀部生殖器潰爛」！　高雄社會局出手了

政治熱門新聞

沈富雄：這3人出手侯友宜轉危為安

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

郭台銘還抱總統夢？與張榮味見面動作頻頻

陳柏惟退黨內幕曝　被爆侵犯基進黨底線

霸凌案屬實　聯合報：陳右豪正式離職

快訊／羅智強為倡議「政黨輪替大聯盟」道歉　「暫時不接受訪問」

前衛生署長質疑餵藥案炒過頭：沒人高於安全量

賴坤成遭爆歧視孕婦員工　怒PO千字文

台電拚增氣減煤　通霄電廠二期計畫2030年併聯發電

民調／引起公憤！57％民眾不滿侯友宜處理餵藥案　藍支持者也不挺

女校長撕入國登記表　官員曝下場

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

連戰、連勝文力挺侯友宜！　喊話「再不團結就會讓Lie僥倖當選」

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」　費鴻泰狠批：太超過、不恰當

更多熱門

相關新聞

全台採檢急轉彎！國民黨團邀衛福部官員說明　卻遭「無理由」拒絕

全台採檢急轉彎！國民黨團邀衛福部官員說明　卻遭「無理由」拒絕

新北疑似餵藥案持續延燒，衛福部昨下午宣布全台幼兒園幼童免費驗巴比妥、BZD，但兩小時後改口「非全台」。對此，國民黨立法院黨團質疑有政治操作，於今（17日）上午舉行記者會，然昨規劃邀請衛福部官員出席，對方就通知「今天不來」；至於不出席的理由，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今諷，「因為蔡政府不跟你講原因，原因就是不想理你，不重視全民的兒童健康，他重視的是趕快操作，讓他產生最大的政治效益」。

新北給全國幼童免費驗巴比妥　王必勝回應

新北給全國幼童免費驗巴比妥　王必勝回應

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

快訊／汐止幼兒園今早9點開始採檢！　新北市府：已有81名家長同意

前衛生署長質疑餵藥案炒過頭：沒人高於安全量

前衛生署長質疑餵藥案炒過頭：沒人高於安全量

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

關鍵字：

影音幼兒園巴比妥

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

邰智源背鍋12年回應了！網：時間還你一個清白

三重不倫！廣末涼子偷吃案驚爆「老公也外遇」

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面