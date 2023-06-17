快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

記者崔至雲／新北報導

新北板橋幼兒園餵藥案延燒，引起許多家長恐慌，擔心孩子可能是受害者，衛福部原本昨日宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥，結果不到3小時，緊急改口只限新北市。不過，新北市政府今（17）日召開記者會宣布，「中央沒有做到的，新北市來做」，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供。

▲新北市府私立幼兒園司法案件進度說明記者會，副市長劉和然。（圖／記者周宸亘攝）



新北市府表示，因近日餵藥事件引發許多家長恐慌，這幾天專責醫院也接到約30幾通其他縣市家長來電，希望可以到新北採檢，因此即日起，新北市開放全國有疑慮的家長，可至新北市8家專責醫院採檢，採檢費用均由新北市負責。

市府說明，正逢端午連假，家長可利用北上時間順道安排，建議到院前撥打8家專責醫院諮詢電話，將由專人協助安排，比照綠色通道進行，醫療費用由新北市全額負擔。

專責醫院包含：

(一) 市立土城醫院專線：(02)2263-0588分機2109，服務時段週一到週五上班日08:30-17:00。

(二) 亞東醫院專線：(02)8966-7000分機1148，服務時段週一到週五上班日08:30-17:00。

(三) 市立聯合醫院專線：0978695379，服務時段週一到週五上班日08:00 -17:00。

(四) 部立臺北醫院專線：(02)2276-5566轉2536，服務時段週一到週日08:00 -17:00。

(五) 雙和醫院專線專線：（02)2249-0088分機1111，服務時間週一到週五08:30-17:00、週六08:30－12:00。

(六) 淡水馬偕醫院專線：（02）2809-4661分機2237，服務時間週一至週五 08:30到17:00、週六08:30－12:00

(七) 汐止國泰醫院專線：0983702842、服務時間週一～週五 08:30－17:00、週六08:30－12:00

(八) 台北慈濟醫院專線：02-66289779分機2290、服務時間週一～週五08:30-17:00、週六08:30－12:00