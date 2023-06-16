沒算到？黑道「化身乩童」藏宮廟　暴力討債逼簽本票　新北警抓9人

記者陸運陞、鄒鎮宇／新北報導

新北市刑警大隊日前獲報，竟有黑幫勢力包藏於宮廟活動之中。綽號「阿翔」黃姓男子為首平時參與宮廟活動，還會兼職乩童，表面為「投入民俗慶典」的形象，實為掩人耳目，對外卻以「天道盟寶陽會」為名號從事暴力討債、逼簽本票等不法牟利行為。經刑警大隊專案小組深入蒐證報請新北地檢署指揮偵辦，於上月底緝獲黃姓首惡等9人到案，為宮廟活動除污去垢，淨化治安。

▲黃男等9名黑道，平時除了暴力討債，還躲在宮廟內兼職乩童。（圖／記者陸運陞翻攝）



經警方調查，該討債集團會事先沙盤推演、預謀設局，以閒聊聚會等稀鬆平常的理由，約被害人到旅館、茶館等玩樂地點，放鬆心防後，即「變臉」進行債務協商，被害人才知上當。

警方表示，討債成員接著控制被害人手機、脅迫被害人簽下上百萬本票及切結書，甚至要求先湊齊數十萬元交付，否則不得離去。此後便以逼簽下的本票，不斷恫嚇，並揚言將本票交付裁定，竟試圖利用公權力逼迫被害人就範，討債行徑刁惡不堪。

▲▼警方攻堅，搜出有天道盟寶陽會標誌口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）



刑警大隊鎖定黃男等人討債集團據點後，兵分多路前往台北市中山區、新北市三重、蘆洲等地區拘提黃員等9名討債集團幫派成員到案，並起獲有幫派象徵標誌「寶陽會」口罩等證物，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦。其中黃男及陳姓幹部經法院裁定羈押，警方將持續追查該集團其他不法犯行。

新北市警局統計112年迄今已檢肅治平專案首惡38件286人，掃黑成效相較去年同期增加21件，並針對近期涉嫌槍擊之幫派組合皆予以強力掃蕩。警方掃蕩黑幫無假期、無間斷、無停歇，對於藏身各行業的黑幫勢力，必定以掃黑專責隊貫徹「黑幫零容忍」的意志，殲滅不法牟利的幫派分子、嚴加究辦幕後主謀及金主，徹底斷絕幫派根源。