遭北京開鍘後　美光砸185億加碼投資大陸

▲美光未來幾年將在西安投資43億元。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在被禁止向中國部分運營商出售產品後，美光科技6月16日宣布，計劃在未來幾年中對位於大陸西安的封裝測試工廠投資逾43億元人民幣（約新台幣185億元）。公司已決定收購力成半導體（西安）有限公司（力成西安）的封裝設備，還計劃在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備。

「Micron美光科技」微信公眾號發文稱，美光計劃在未來幾年對西安封裝測試工廠投資逾43億元（人民幣，下同），並建設新廠房。公司還已決定收購台灣半導體公司力成科技旗下的力成西安公司，為美光西安工廠引進全新、高性能的封裝和測試設備。

文章還提到，如獲中國監管部門批准，此番收購項目將在約1年內完成。屆時，力成西安全體1200名員工將與美光簽署新的勞動合同，美光在華員工總數將增至4500餘人。

美光總裁兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉稱，該投資項目彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員「堅定不移」的承諾。

今年5月，大陸網信網發布的「美光公司在華銷售的產品未通過網絡（台稱：網路）安全審查」的消息引發大量關注。

中國網信網發布的消息顯示，「美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。」

在5月22日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，就美光在華未通過網絡安全審查一事，外交部發言人毛寧強調，中國是法治國家，任何企業在中國都應當合法經營，對於涉嫌違法的行為，司法機關依法進行調查。

同時毛寧強調，「關於中國的開放，這沒有問題，我們始終致力於推進高水平的對外開放，始終致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境。只要遵守中國的法律法規的要求，我們歡迎各國企業各類的平台產品和服務進入中國市場。」