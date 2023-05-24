中國「封殺美光」記憶體晶片類股飆漲10%　《紐時》分析真正布局

▲中國以「涉及國家安全」為由，下令封殺美光（Micron）產品。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國網信辦21晚間以美光（Micron）產品「存在嚴重網路安全問題隱憂」、「涉及國家安全」為由，要求境內關鍵資訊基礎設施營運者停止採購美光產品。對此《紐約時報》撰文分析指出，北京此舉的真正用意，在於製造美國與盟友之間的裂痕，達到離間分化的效果。中國記憶體晶片類股也於22日盤中飆漲。

《紐約時報》報導指出，北京封殺美光的行動，突顯了中國可以快速宣布並實施「絕對禁令」的優勢，並且藉此開闢一個市場空間，由中國晶片製造商填補，還可以在美國與盟友之間製造裂痕。

報導指出，因為美國盟友的半導體公司若接手美光的市場空間，這些公司將獲得數十億美元的銷售額。

▲南韓半導體公司未來是否接手美光留下的市場空間，引發關注。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，中國封殺美光的行動，讓美國的盟友南韓將如何應對引發關注，尤其是三星和SK海力士，將獲得美光的客戶。數據顯示，美光2022年在中國的銷售額高達33億美元（約新台幣1020億元）。

中國政府顧問項立剛說，「南韓為什麼要盲目跟隨美國，損害自己的利益？我不認為南韓有這樣的義務。」

針對中國封殺美光的行動，美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）認為「並非基於事實」，商務部已就此事與中國「直接接觸」。

▲蓋拉格（Mike Gallagher）呼籲，商務部要確保其他使用美國科技的外國晶片業者，不要填補美光留下的市場缺口。（圖／達志影像／美聯社）



眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）則發聲明呼籲，商務部要確保其他使用美國科技的外國晶片業者，不要填補美光遭禁後留下的市場缺口，而近年來親身遭遇中國經濟脅迫的盟友南韓也應採取行動，要求業者不要填補市場空缺。

毛寧回應白宮的指控指出，美國以國家安全為藉口，在沒有任何事實依據的情況下，將1200多個中國企業和個人列入各種清單，實施各種限制，「這才是經濟脅迫，這才是不可接受的。」

中國記憶體晶片類股周一盤中大漲，睿能科技（603933-CN）股價一字漲停，暴漲10%，德明利（001309-CN）、北京君正（300223-CN）、東芯股份（688110-CN）、同有科技（300302-CN）等多檔股票跟漲。