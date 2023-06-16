炒飯王冠軍遭負評「服務態度不佳」　老闆氣炸回嗆

▲炒飯王冠軍遭負評服務態度不佳，老闆氣炸，「我不賣服務態度」。（圖／翻攝自臉書／御珍坊）

記者趙蔡州／綜合報導

台南安南區一間知名小吃店曾奪下2021年台灣炒飯王冠軍，加上店內品項價格相當親民，深受不少饕客愛戴，不過該店近日遭顧客在Google負評並留言「服務態度不佳」，讓老闆氣得回嗆，「時不時都會有人要來吃態度，改天請你吃龍角散，看看會不會讓你腦袋清醒一點，鳥事真多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小吃店曾奪下2021年台灣炒飯王冠軍。（圖／翻攝自臉書）

這間位在台南安南區的小吃店主打各式炒飯及炒麵料理，不但價格親民且加飯、加麵全部免費，老闆的好手藝更曾奪下2021年台灣炒飯王冠軍，擁有不少忠實粉絲，不料該店日前遭網友在Google兩星負評，認為小吃店的料理雖然不難吃，但服務態度不佳，讓老闆相當不認同。

小吃店江姓老闆在Google回覆說，「我只是個小店家，而且我沒在賣服務態度，就最基本的服務而已」、「你當我大餐廳嗎，我有多收你費用嗎，當你吃不完，我拿便當盒免費給你裝，還給你塑膠袋，我有多收錢嗎」。

老闆事後把Google負評截圖轉貼在臉書，並說「時不時都會有人要來吃態度，改天再請你吃龍角散，看看會不會讓你神清氣爽，之後腦袋會清醒一點，鳥事真多！」

江姓老闆感嘆，他只是單純賣吃的，沒有主打服務，也沒有多收服務費，認為客人埋怨服務態度不好、覺得有問題，當下應該立刻跟他反映，直接在網路評論公審，對於他們這種小本經營、人手較為吃緊的小店來說，相當不公平。

▲客人負評服務態度不佳，讓老闆非常不認同。（圖／翻攝自Google）

貼文一出立刻有不少網友聲援店家，甚至到Google留下5星評論，有人說，「要享受太上皇的感覺，請去集團開的餐廳，不要來小吃店」、「給老闆回血，奧客吃人夠夠，這間經過必吃讚」、「小小的店面一個負責炒飯一個負責點餐，你是想要什麼服務態度，餐前送濕紙巾、餐後送甜點嗎」、「很多人就覺得花錢就是大爺，莫名其妙」。