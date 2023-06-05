撞名奧客！他出國前晚「突遭取消機位」　航空公司：禁飛10年

▲英國易捷航空（EasyJet） 日前錯將乘客當作被禁飛的奧客，並取消對方的訂位。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國一名男子原定5月25日要搭機前往西班牙旅遊，怎知卻在前一晚接到航空公司通知稱，由於他之前的「破壞行為」，因此被拒絕搭乘該公司航班10年，他的訂位也直接遭到取消。直到他反覆跟航空公司確認，才發現他是被誤認為另一名與他同名的奧客。他無奈表示，之前也曾經有警察全副武裝衝進他家，直到10分鐘後才發現他們要逮的人並不是他。

根據《每日星報》報導，來自柴郡的切爾斯哈里斯（Keith Harris）與朋友相約5月25日要去西班牙阿利坎特（Alicante）旅遊，為此他早已期待超過1個月。然而他的朋友卻在出發的前一天晚上6時接到來自易捷航空（easyJet）的電子郵件稱，「由於切爾斯哈里斯違反規定，曾在搭機時做出破壞性行為，因此對他祭出10年禁飛令，我們已將他從訂位名單上刪除。」

無辜的切爾斯哈里斯震驚不已，因為他根本從未做出這種事，怎知卻莫名成為易捷航空的黑名單。他直言，「我很傷心，我完全無法理解這個行為。我被他們從預訂名單上刪除，飛機上沒有我的座位，我甚至連機場都不用去了。」

切爾斯哈里斯表示，易捷航空把他與另一個人搞混了，那個人不但與切爾斯哈里斯同名同姓，兩人連生日都相同。他透露，這個人已經困擾他許久，他還曾經成為倫敦警察廳的目標。2022年夏天，有一群穿著防彈背心的武裝警察衝進他家，並試圖審問他，直到10分鐘後，警方才發現是找錯人。

當他向易捷航空反應後，對方要求他出示護照的影印本，這才允許他登機，然而這時距離他的班機起飛只剩幾個小時。他直言，「他們的失誤讓我以後不會想再搭乘易捷航空了。」

對此，易捷航空發表聲明稱，「我們非常抱歉錯認哈里斯先生，並要求他不准登機。但我們做出這個決定是出於善意，因為他的名字、生日與另一名乘客相同，該名乘客曾經因為嚴重犯罪而被禁止登機。哈里斯先生聯絡我們後，我們也隨即解決這個問題。」

另一方面，倫敦警察廳也表示，警方先前的確曾經誤認切爾斯哈里斯，不過已經發出書面道歉。