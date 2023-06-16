廖怡琇海峽論壇致詞　稱朱立倫希望青年交流「不要掛上政治等號」

▲廖怡琇接受訪問。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔 ／廈門報導

國民黨作為第二十一屆海峽青年論壇主辦方之一，國民黨青工總會長、中常委廖怡琇今（16）早出席開幕式現場，在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，主席朱立倫有提到，希望民進黨政府不要因這一次的海峽論壇，讓台灣以及大陸青年的交流斷掉，「千萬不要掛上政治等號。」

第二十一屆海峽青年論壇今早開幕，廖怡琇擔任致詞嘉賓，她提到，如今疫情趨緩，他們帶著來自台灣滿滿的關懷與祝福，踏上這片朝思暮想的土地，重新牽起兩岸青年的交流，更希望帶動兩岸經濟、文化復甦。

▲啟動儀式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

廖怡琇還特地獻上一首藏頭詩，「海」天相連鼓浪情，「峽」灣串起兩岸心，「論」劍煮酒青年，「壇」席之間皆英雄，祝大會圓滿成功，兩岸和平。

她在受訪時表示，感受到今年海峽論壇與以往有所不同，此次能夠來福建省參加實體論壇，心情特別開心，希望透過此次線下交流，帶動更多兩岸青年正向交流。

對於民進黨的反對聲浪，廖怡琇表示，民進黨政府當然積極抹滅國民黨與大陸進行交流；在本週的中常會，其實朱立倫主席也有提到，希望民進黨政府不要因這一次的海峽論壇，讓台灣以及大陸青年的交流斷掉，因為青年工作在在全世界也是重要之舉，「千萬不要掛上政治等號。」

另外，廖怡琇指出，朱立倫亦有表示，希望更多青年都能夠透過實體交流，瞭解到大陸國內市場跟台灣市場的差異性。

第二十一屆海峽青年論壇今日正式啟動，主題為「青春同心創未來 攜手打拼謀復興」，來自兩岸學者、青年社團負責人及青年代表近450人，共同參與開幕式及主旨論壇、六個平行論壇、2023海峽青年社團圓桌會、兩岸青年研學交流等活動。