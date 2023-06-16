清秀女淪街友「穿雨衣翻垃圾桶」！目標當正妹網紅　鄰居曝身分

▲容貌清秀女子夜晚流浪街頭。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一網友近日在社交媒體發布影片稱，他在重慶渝中區某街道，發現一名容貌清秀的女子深夜還流浪街頭，通過翻找垃圾尋找食物。該女子身著花色裙裝、外套一件黃色塑膠雨衣，在街邊翻找垃圾袋。影片發布後，不少網友留言，有的想幫助該女子擺脫困境，有的則想幫她找工作。

據《封面新聞》報導，由於見女子容貌姣好，但處境可憐，發布影片的網友便為該女子買來一份炒飯，並給了她100元（人民幣，下同），還說幫忙介紹工作。

「我當時留了電話號碼，但是她第二天也沒有聯繫我」，該網友表示，他是一名自媒體從業者，平時用鏡頭記錄了很多正能量的事件，這次恰好遇上，就想盡力幫助該女子。

6月14日晚上9點過，在渝中區解放西路某小區，影片中的那名女子再次出現。由於當時正在飄雨，女子穿著一件及膝的迷彩大衣，手上還端著兩個裝有食物殘渣的包裝盒，提著一個髒舊的包裝袋，急匆匆地往小區門外走。

她表示，自己姓蔡，今年30歲出頭，就住在解放西路某小區，「家裡面就只有我一個人，還有個爸爸在外地。」因為沒有工作，又沒有收入來源，她才在每天晚上出門找食物吃。

▲女子稱想當網紅。（圖／翻攝自封面新聞）

「我一般晚上9點多出去，主要是去洗個澡，然後11點多鐘的時候就收拾一下往回走，有時候附近餐館會給一點吃的東西」，蔡女說，她就在家附近找東西吃，並不會走太遠。

蔡女還說，高中畢業後，她曾在多家餐館打過工，但都不穩定。不久前，她在網上找了一個網路直播的工作，很遺憾沒有通過試用期。

交流時，蔡女的言語、行為並無異常表現，只是多次表示，希望媒體可以為她介紹一份穩定、靠譜的工作，最好是做網路直播，「我想找一份美女主播的工作，掙錢維持正常生活。」

15日上午，蔡女居住的小區住戶與物業工作人員表示，蔡女行為異常，疑似存在精神疾病。多名住戶表示，「就是這個人，每天晚上11、12點就在外面拿著盒子撿垃圾、找吃的。經常在路對面的水果店守著，水果店一關門，她就去撿那些不要的水果。」

幾名住戶稱，蔡女就住在小區A棟10樓，平時也不與旁人接觸、交流，只有晚上才能看到她，「白天基本不出門，一遇到人就躲著走。就算坐電梯，她也不與別人乘坐同一部，沒人時才單獨一人坐電梯。」

鄰居們還說，蔡女好像只有兩件衣服換著穿，從未見過她的親戚朋友上門，「長得也不錯，人漂漂亮亮的，可能有點不太正常，一到夏天天氣熱的時候，隔很遠都能聞到她身上散發出來的異味，可惜了。」

▲她翻垃圾吃。（圖／翻攝自封面新聞）

物業工作人員也表示，蔡女家的水、電都不用，就在外面撿東西吃。每個月管理費也一直沒有繳過，「自從2020年5月份我們公司接了小區的物業管理開始，她就沒有繳過費。」

小區所屬的南紀門街道十八梯社區居委會工作人員表示，他們重點關註名單中並沒有蔡女的信息。在此之前，也沒有居民報告蔡女的情況，「如果說她有精神疾病，我們也不能貿然上門，只能上報給街道，然後再聯合派出所、社區醫院三方一起上門，為她做鑑定檢查。」

該工作人員表示，如果蔡女確實存在精神疾病，社區將與她的監護人進行聯繫。如果聯繫不上監護人，社區就會將其送往監護中心或定點醫院進行治療，謹防她做出危險行為，「當然，也不排除蔡女只是單純不想與外界接觸，這種情況我們會重點關注。」