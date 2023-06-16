北市明起提供幼童公費抽血檢驗　聯醫5大院區「可線上預約」

▲台北市宣布，明天起提供幼童公費抽血檢驗，民眾可到聯醫5大院區免費檢驗，定可透過線上預約。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

新北幼兒園餵藥案持續延燒，引發許多家長恐慌，台北市除下令全面性徹查轄管幼兒園，為有效杜絕疑似違法餵藥事件，北市教育局今（16日）提出五大配套措施，從明（17日）起提供就讀北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，首波將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血的服務，家長明天起可至聯合醫院網頁「幼兒園專案」專區預約取號，並依時間前往看診、抽血。

新北板橋私幼餵藥案延燒，現在更傳出連新北汐止某私幼孩童，也被驗出微量苯二氮平類，引發家長恐慌。台北市為解除家長疑慮，稽查近30間轄管的幼兒園，目前未查有不當用藥情形，而為了杜絕違法餵藥，台北市長蔣萬安今天也責成北市教育局，結合衛生局及台北市藥師公會力量，提出「北市幼兒園提供幼童公費抽血檢驗」等五大配套措施。

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北市教育局表示，為了有效杜絕疑似違法餵藥事件，教育局提出五大配套措施，首先是從明天起，將提供就讀台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，以解除其他縣市發生幼兒園餵藥事件疑慮，而首波檢驗將由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血的服務，家長從明天起，可到聯合醫院網頁「幼兒園專案」專區預約取號，並依時間前往看診、抽血。

其他四大配套措施包括，強化管制藥品查核，如有不法嚴懲不貸；將託藥制度納入幼兒園稽查及內控項目；訂定台北市教保服務機構託藥及用藥措施指引；辦理「安全用藥專業知能研習」。

教育局舉例說明，在託藥部分，教育局辦理全方位園務行政檢查，將教保服務人員輔導管教情形、託藥管理制度、安全管理規範、緊急事件處理及通報機制等納入行政檢查稽核表，建立幼兒園管理15大面向60項內控檢核機制，如查有不當餵藥或其他違法對待幼兒情事，涉案教保服務相關人員最高可裁罰60萬元，且終身不得在幼兒園服務，而針對教保服務機構部分，最重則可廢止幼兒園設立許可，並公告違法機構名稱、行為人姓名及裁處事由。

教育局也提醒父母，持續觀察孩童的行為與情緒，若發現異常的行為與情緒，像是較嗜睡、情緒低落等表現，建議立刻前往北市所屬醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層醫療院所尋求醫療協助，透過適當的評估與處置，以確保孩童的身心健康。

▲北市教育局教保服務機構託藥作業參考流程。（圖／北市教育局提供）