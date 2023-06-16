陳柏惟捲性騷風波　基進黨：為過去提名他跟大眾道歉

▲台灣基進黨主席王興煥。（圖／台灣基進提供）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，陳柏惟隨後發布聲明道歉，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」，對此，基進黨黨主席王興煥16日發聲明表示，因「基本政治原則不容妥協」，基進黨2022年6月30日與陳柏惟分道揚鑣。然而陳柏惟的政治資本與社會信賴，已造成了支持者的創傷，必須為過去的提名與推薦向大眾道歉。

陳柏惟15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷，陳晚間發布道歉聲明，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

王興煥表示，因「基本政治原則不容妥協」，已於2022年6月30日與前立委陳柏惟分道揚鑣。然而陳柏惟的政治資本與社會信賴，已造成了支持者的創傷，台灣基進必須為過去的提名與推薦向大眾道歉。

王興煥指出，過去數年間，我們不斷完善黨內的性平組織、性別意識教育與性別事件處理流程，並以「零容忍」的原則支持受害者。若有任何傷害，不論過去、現在，不論當事人身處何處，台灣基進都願意盡力接住受害人，與性別平權站在一起。