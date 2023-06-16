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蔡沐霖吃案、霸凌調查結果屬實！　民進黨道歉：面對錯誤記取教訓

▲▼民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

政壇MeToo風湧未歇，民進黨16日下午召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，由副祕書長楊懿珊、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕出席主持，公布相關調查結果。針對前青年部主任蔡沐霖吃案、霸凌受害者，楊懿珊表示，該情節屬實，民進黨應集體檢討，審慎面對錯誤並從中記取教訓；而黨內教育訓練不足，缺乏友善被害人機制，則是民進黨接下來要檢討的方向。

楊懿珊透露，經過兩個禮拜調查，查訪9名以上證人後，依據《民進黨中央黨部黨務工作人員服務辦法》第一章第三條第一項規定，黨工應遵守黨部一切規章，服從各級主管之合理指揮，各級主管對黨工應親切指導，各級主管對黨工之間應和諧相處，不得有恐嚇、威脅、暴行，或重大污辱之行為；該辦法第一章第三條第十二項規定，黨工對本黨工作場所性騷擾及性別歧視申訴委員會有配合調查及接受教育訓練之義務，依據既有規定來調查控訴內容。

楊懿珊指出，被害者臉書陳述案情，經調查小組分別交叉比對數名證人及目擊者證詞後，認定前青年部主任蔡沐霖涉及長期對同仁使用極度不恰當管理方式、言語，造成同仁身心嚴重受創，並選擇永久離開任職圈，情節屬實，令人無比遺憾，在事件爆發後，同樣有其他證人出面表示，該主任時常在聚會場所，以極度不恰當語言詆毀同仁與黨內人士，造成許多年輕夥伴心生恐懼、厭倦工作，「對黨部無法提供友善工作環境給予合理的專業指引，我們至感抱歉」。

楊懿珊表示，有兩位被害人指控前青年部專員涉及霸凌及性別歧視等相關情節，經過訪談多名證人，調查小組交叉比對證詞，內容屬實，情節嚴重，因為這些事件造成年輕黨工對於民進黨感到失望，民進黨應該集體檢討，自我批判，審慎面對自己的錯誤，才能從中記取教訓。

楊懿珊說，民進黨是本土第一大政黨，有責任引領社會潮流，但卻讓社會失望。本應以最嚴肅態度面對事件，並以最高標準自我要求，但卻在黨內發生性騷擾及霸凌事件之時，落後於潮流之外，他們感到非常抱歉。被害人的勇敢給民進黨一場震撼教育，很抱歉這是不應該存在的傷害，仍然相信多數同仁是善良且懷抱理想的，這樣的調查結果大家內心都十分難受，黨內教育訓練不足，也缺乏友善被害人機制，這是民進黨接下來要檢討的方向。

楊懿珊強調，此時此刻台灣MeToo運動已經展開，性騷擾零容忍必然成為台灣未來文化及社會主流價值，民進黨必須從內部做起，未來將更嚴格執行內部教育訓練，一但知悉任何形式性騷擾，都將主動送性平申訴委員會調查。至於職場霸凌，也會有相關規範，並採取一樣態度。中央黨部會做被害人後盾，保護被害者，敬告涉案行為人不要再對被害人進行二度傷害，為自己行為負責並道歉，跟社會一起進步，才是正確的道路。

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