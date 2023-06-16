5月海溫創新高！鄭明典：海洋熱起來「難再回去」　全球暖化更明顯

▲5月全球平均海溫創新高。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

今年5月不但是全球第三熱的5月，海溫也創新高，氣象局長鄭明典表示，今年5月海溫破紀錄，當海洋熱起來，就很難再回去，這波高海溫有聖嬰現象影響，長期趨勢上，全球暖化將更明顯。

根據2023年5月全球氣候報告顯示，今年5月是NOAA(美國國家海洋暨大氣總署)174年記錄中全球第三熱的5月。5月全球地表溫度比20世紀平均溫度14.8°C（58.6°F）高0.97°C（1.75°F）。此外，全球海洋表面溫度在5月份也創下歷史新高，這也是海洋表面溫度連續第2個月打破記錄。

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6月8日NOAA的氣候預測中心宣布了5月出現了微弱的聖嬰現象，因為赤道太平洋的海面溫度高於平均水平。聖嬰現象現已出現，預計將在2023年到2024年北半球冬季逐漸加強。

氣象局長鄭明典今(16日)也在臉書上表示，當海洋熱起來，就很難再回去了。5月海溫破紀錄，今年4月全球平均海溫創新高，現在5月數據出來，全球月平均海溫再度破紀錄！這波高海溫有「聖嬰現象」的影響，但是這次聖嬰現象並不特別強，所以是基礎的海溫普遍性地升高了，這會反映在長期趨勢上，全球暖化將更明顯。

氣象局預報員官欣平則指出，全球海溫升高是聖嬰現象，反聖嬰在春季已經逐漸走入尾聲，預期秋冬聖嬰現象顯著，海溫分布原本偏向西太平洋海溫稍高，全球大氣環流改變，暖海溫擴展往東太平洋發展。

官欣平指出，聖嬰現象關注對颱風形成影響，聖嬰表現下，颱風生成位置偏東太平洋發展，且更長時間發展，會有比較強颱風和較多颱風，聖嬰現象統計颱風會比較多；暖海溫較暖和高溫，適宜颱風發展和維持，至於行進和影響程度則是受當時大氣條件和系統配置影響，不一定會造成對台灣影響，仍待未來持續觀察。