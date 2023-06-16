自動駕駛時速120公里「毀滅式追撞」　說明書：超100公里緊急制動無效

▲理想電動車L9追撞變向小貨車導致車頭全毀。（圖／紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車品牌理想汽車L9車款14日在高速公路上因閃避變換車道的小貨車不及，從後方追撞小貨車，當場車頭全毀、保險桿噴出，所幸沒有造成人員死亡。事故調查人員發現，電動車駕駛是採取「自動輔助駕駛」功能，小貨車在變換車道時，電動車駕駛過於相信「緊急制動」功能，而該功能未啟動，駕駛也分心，因此才造成這起事故。

▲理想汽車7人座電動車L9。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，湖州高速交警披露的事故現場照片及行車記錄影像，追尾的小車是一輛理想L9。事故發生前，該車開啓了NOA導航輔助駕駛功能，以120km的時速行駛。貨車變道時，理想L9屏幕中間的兩個紅色警示標誌亮起，但直到碰撞發生後，NOA標誌才熄滅，腳踩剎車的標誌才變綠。從貨車變道到追尾，只有5秒時間。

對此，理想汽車回應稱，「（理想L9）在距離大車（小貨車）很久的時候就提醒了用戶要接管，要手扶方向盤。警示燈亮起的時候，還有聲音的提示，但是用戶都忽略了，可以推測用戶注意力不集中。」

同時，理想汽車在受車時明確告知用戶要了解《理想L9輔助駕駛系統用前必讀》的文件。該文件在「自適應巡航和車道保持輔助」的第4條提到，功能可能無法對近距離或快速切入本車前方的車輛做出及時的制動和減速。

此外，文件中「在前方碰撞預警和緊急制動」的第1條第2句指出，對於移動的貨車和小車，自動緊急制動功能在車速8-100km/h工作。

理想汽車相關人士認為，「涉案事故發生時，車輛行駛速度已經超出車輛輔助駕駛自動緊急制動的工作範圍，駕駛員因未按告知內容操作引起交通事故。」

