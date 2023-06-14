國1凌晨8車追撞釀4傷！　傳拖吊時「百萬現金+槍械」從賓士掉出

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

國道1號北向138公里處14日凌晨4時47分發生一起連環追撞事故！一輛自小貨車疑似操作不當自撞護欄，後方車輛因閃避不及接連撞上，現場8車撞成一團，造成4人受傷。據了解，其中一輛車被拖吊時，疑似掉出槍械及近百萬現金，但警方不予證實。至於整起詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲國道1號8車追撞事故，造成4人受傷。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

根據國道警方調查，49歲楊姓小貨車女駕駛事發時行駛於內側車道，疑似操作不當打滑自撞護欄，整台車打橫在內側車道上，後方同樣行駛在內側車道、由魏姓駕駛開的小貨車及6輛自小客車，因閃避不及接連撞上。

楊女鎖骨骨折、多處擦挫傷，魏男則是雙腿骨折，2人被送往大千醫院救治，另有2人受有輕傷。現場於清晨5時50分排除狀況，警方針對所有駕駛人進行酒測，均無酒精反應。另外，有消息傳出，有拖吊車司機在作業時，驚見其中一輛由48歲女駕駛開的賓士，車內掉出近百萬元的現金以及槍械，對此，警方僅表示刑案偵查中，不予公開，不證實此說法。

國道警呼籲，駕駛人駕駛汽車行駛高速公路及快速公路，應注意車前狀況，保持安全距離及依速限行駛，行車請勿疲勞駕駛，若有身體不適或是服用藥物導致精神疲憊請勿勉強上路。

▲現場傳出，拖吊車進行作業時，有近百萬元現金及槍械從一輛遭撞爛的賓士車內掉出。（圖／記者蔡文淵翻攝）