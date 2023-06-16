歐洲議會通過涉港決議　中駐歐使團反擊「香港是中國的香港」

▲歐洲議會通過涉港決議引起中方強烈不滿。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

歐洲議會昨15日透過決議，批評香港基本自由、法治和司法獨立遭到侵蝕，呼籲中方廢除「香港國安法」，要求香港特區政府釋放黎智英等人。對此，中國駐歐盟使團發言人今（16）日痛批，歐洲議會的決議蓄意歪曲事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法原則和國際關係基本準則，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

發言人指出，香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港居民依法享有遠遠超出1997年以前的權利和自由。香港國安法實施後，香港發展重回正軌，法治正義得到伸張，香港市民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。

發言人說，香港實現由亂到治並進入由治及興新階段。鐵一般的事實不容扭曲！同時，任何權利和自由都有法律規定的明確界限，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。香港特區司法機關對有關人員依法審判，正是踐行有法必依、違法必究的法治原則。

發言人稱，歐洲議會一些政客罔顧事實，打著自由、人權的幌子對香港事務說三道四，為反中亂港分子撐腰打氣，公然干預香港特區法治和司法獨立，肆意抹黑中國中央政府對香港管治，充分暴露其虛偽雙標面目和亂港遏制華圖謀。

發言人強調，「我們正告歐洲議會，香港是中國的香港。」中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。任何企圖阻擋香港由治及興大勢、阻遏中華民族偉大復興歷史程序的圖謀都註定失敗！強烈敦促歐洲議會認清現實，擺正位置，立即停止以任何方式干預香港事務，停止破壞香港繁榮穩定，停止干涉中國內政。

▲香港特首李家超。（圖／路透）

香港特區政府也回應，行政長官李家超領導香港特區履行維護國家安全的責任，天經地義、光明正大、理直氣壯。歐洲政客為政治目的和利益，妄顧事實，抹黑香港國安法，抹黑和歪曲香港的實際情況，特區政府強烈不滿及嚴厲譴責。行政長官李家超堅定不移，全力履行維護國家安全的義務和責任。

中國外交部駐港特派員公署發言人亦也強烈表示不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責，強調香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。

發言人敦促歐洲議會政客，立即停止包庇美化違法犯罪分子的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸凌行徑，立即放棄以港遏華、不自量力的癡心妄想。