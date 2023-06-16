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巴西男星遭勒斃「塞木箱」慘死！兇手抓到了　竟是前電視製作人

▲▼巴西男星遭勒斃「塞木箱」慘死。（圖／翻攝自推特）

▲巴西男星馬查多（左）遭前電視製作人德薩索（右）殺害。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

巴西44歲男演員馬查多（Jefferson Machado）今年2月被通報失蹤後，警方於5月發現他的遺體被藏在一個用混凝土包覆的木箱內，並埋在2公尺深土裡，雙手被反綁且頸部還有勒痕。最新消息指出，一名前電視製作人因涉嫌殺害馬查多遭逮，他先前曾收下5000美元（約台幣15萬元），承諾替馬查多在肥皂劇中安排一個角色。

根據《每日郵報》報導，巴西警方15日在里約熱內盧逮捕了前環球電視製作人德薩索（Bruno de Souza），他涉嫌下藥並勒斃馬查多，再夥同另一名嫌犯達席瓦爾（Jeander da Silva）將馬查多的屍體裝進木箱中，再用混凝土覆蓋後埋在院子裡2公尺深的土堆中。

▲▼巴西男星遭勒斃「塞木箱」慘死。（圖／翻攝自推特）

▲馬查多於今年2月初被家人通報失蹤，接著警方在5月22日發現他的遺體。（圖／翻攝自推特）

馬查多於今年2月初被家人通報失蹤，接著警方在5月22日發現他的遺體被捆綁塞進一個木箱中，且該箱子被混凝土包覆，埋在他自家後院近2公尺的深處，警方出動9人才將箱子挖出，打開後驚見他的手臂被綁在頭後面，屍體嚴重腐爛，頸部還有勒痕。

警方先是在6月2日逮捕達席瓦爾，他向警方供稱，德薩索發現被馬查多欺騙後，直接對馬查多下藥再用電話線將其勒斃。

警方指出，馬查多生前曾給德薩索5000美元，希望對方能幫他在環球電視台的肥皂劇中安排一個角色，「馬查多是這類案件的完美受害者，他是一個獨自住在里約熱內盧且沒有家人在身邊的年輕人，而且沒有穩定的工作。」

馬查多上一份工作是在2022年的一齣肥皂劇中飾演一名士兵，當時他正在尋找更多曝光機會；就在同一年，他向德薩索說，自己身上已經沒錢了，但希望能實現外祖父的夢想，在肥皂劇中演出主要角色。

▲德薩索遭警方逮捕。

達席瓦爾說，他1月23日和德薩索一起去了馬查多的住家，告訴他很快就能拿到肥皂劇的角色。當時德薩索在馬查多的飲料裡下毒，接著要達席瓦爾進淋浴間洗澡，出來後就可和馬查多拍攝一場色情戲，沒想到達席瓦爾出來後，卻發現馬查多雙手被反綁死在沙發上。

達席瓦爾表示，「德薩索當時對我說，『現在我們是一夥了！』」接著兩人把馬查多的屍體放進木箱裡面，再埋藏到後院裡。

而達席瓦爾2日被逮捕後，德薩索持續在逃，直到15日才被抓到，警方指出，德薩索在逃亡期間曾試圖賣掉馬查多的房子和車但都失敗，目前還在調查詳細行兇原因。

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