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改善員工生活品質　巴西將測試週休3日

▲▼台灣工時高居全球第四長。（圖／Pixabay）

▲巴西將從11月開始測試每週工作4天的可能性。（示意圖／Pixabay）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電

巴西將從11月開始測試每週工作4天的可能性，在領取相同薪水條件下，使用80%的時間，保持100%的生產力，以改善員工生活品質。

在英國、美國、西班牙、澳洲等國家試驗後，該模式將由非營利組織「全球每週4天」（4 Day Week Global）與巴西智庫Reconnect｜Happiness at Work合作在巴西進行，通過對每週工作天數的「重新設計」，改善員工生活品質，同時提高公司生產力。

Reconnect創始人、企業幸福專家里維蒂（Renata Rivetti）指出，試驗準備工作將於6月至7月在巴西開始，負責執行計畫的人員將與各公司會面，詳細介紹試點專案的方法、過程和預期結果。

根據里維蒂的說法，之前他們對巴西企業文化的印象一直是「勤勞工作是美德」，沒想到剛推出這項計畫就有300多家公司表示感興趣，從微型企業家到擁有數千名員工的跨國公司，接受度都很高。

從9月開始，將進行定量調查，以評估參與公司的指標。實驗開始前收集的數據將與稍後實施試點計畫期間和之後測量的數字進行比較，同時將舉辦課程以引導公司完成重新設計每週工作天數過程。

11月開始實施試點計畫，3個月後收集有關專案績效的數據。整個過程在6個月後結束，再次測量數字。

里維蒂指出，該模型的實施不僅僅是「週五休息」，而是關注員工每週工作天數的重新設計。員工必須承諾在相同薪水下，使用80%的時間，保持100%的生產力。

每週工作4天的可能性已經在其他國家試驗，作為將工作納入健康日常生活的一種方式。5日，葡萄牙也在政府推動的試點計畫中開始測試該模式，有39家公司和1000名員工參與。

截至目前，最大規模的每週工作4天試驗在英國舉行，有61家公司和2900名員工參與。

里維蒂表示，在這些國家進行試驗的結果普遍正面，例如英國91%進行試點計畫的公司表示有興趣維持每週工作4天，因為員工不僅提高效率，還減輕壓力，增進身體健康。

根據西班牙的試驗，90%的專業人士喜歡每週工作4天。但智庫Hays España的一項研究顯示，只有5%的公司考慮實施減少工作天數。

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