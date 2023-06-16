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強逼午睡！陸師竟用膠帶捆3歲童　研究揭關鍵：反而降低睡眠時數

幾乎所有學校與托育機構都有制式的午休時間，但孩子不午睡會影響健康嗎？研究顯示並非如此。（示意圖／報系資料照）

▲孩子不午睡會影響健康嗎？研究顯示並非如此。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市板橋幼兒園爆發餵藥案，8位孩童驗出巴比妥及苯二氮平類等藥物殘留反應，教保員疑似為了讓孩童乖乖午睡而餵藥。幾乎每個托育機構、學校都會有制式化的「午休時間」，總以有益於孩子的健康為由，但孩子真的需要睡午覺嗎？

2021年，大陸四川一名幼兒園老師在午休時，用透明膠帶將一位蓋著棉被的3歲女童全身緊緊包住，園方解釋，當天孩子一直不願躺下睡覺，老師擔心小朋友感冒，因此把被子固定住。過去總認為午睡有助孩子健康，但如今許多研究顯示午休可能縮短整體睡眠時間，反而弊多於利。

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據澳洲昆士蘭大學一項研究，分析全球及澳洲26個兒童睡眠研究報告，發現2歲以後有午睡習慣的學齡前幼童，夜間的入睡時間會往後延，整體睡眠時間反而降低。報告認為，2歲以後，家長就可以協助幼童停止午睡的習慣，將作息調整到以晚間睡眠為主；同時也呼籲學校老師，不用強迫幼兒睡午覺。

但也有孩子需要睡午覺，才能維持專注與體力。美國育兒網站「Baby SleepSite」則提出3個指標協助爸媽判斷，包括午睡愈來愈難入睡、夜間愈來愈難入睡、沒有午睡，傍晚也不會焦躁、情緒失控。若符合上述3點，就表示孩子不需要午睡，但也要適時把晚上的睡眠時間往前調整，讓孩子整體的睡眠時間能夠維持充足（3至5歲10~13小時；6至13歲9~11小時），才有助於大腦及健康發展。

那午休是為了讓老師有喘息時間嗎？全國幼教產業工會曾在去年五一勞動節在臉書進行調查，總投票數達到1千多人次，結果顯示70%老師沒有休息，28%屬於隨時待命狀態。因為幼生午睡時，多數老師並非跟著休息，而是開闢另一個戰場，除了照顧孩子的安全，還要寫聯絡簿、整理班務、與家長溝通等，若孩子不睡就可能影響工作進度或造成加班，因此多數老師當然都希望孩子能乖乖午睡。

 專業的幼教老師會採取正向策略幫助幼童午睡，例如白天多安排消耗精力的活動，或是適度安撫情緒，讓孩子自然而然進入夢鄉。（圖／123RF）

▲專業的幼教老師會採取正向策略幫助幼童午睡，例如白天多安排消耗精力的活動，或是適度安撫情緒，讓孩子自然而然進入夢鄉。（圖／123RF）

全國幼教產業工會曾發聲明，表示教育部要求教保員必須依勞基法規定「工作4小時，應有30分鐘之休息」，但又要求「幼兒午睡時，應至少安排一名教保員在場照護」，如此矛盾的政策，都在在顯見教育部不理解教育現場，以及幼教老師的無奈。

國立臺北大學犯罪學研究所長林育聖受訪時表示，「沒有老師一開始成為老師的目的，就是想傷害孩子。」林育聖說，以犯罪學理論角度來看，每個人在工作崗位上都會希望用合法、正常的方式完成工作，當違法事件發生，或許大眾可以轉而思考，幼教老師的工作量是否已經超出負荷。

對於孩子午睡與否如何應變，幼教老師們議論紛紛。《翻滾吧！幼兒園》粉專就PO文表示，包括至少30分鐘的大出汗運動、讓孩子帶自己的安撫玩具、營造舒適的午休氛圍，這些都是幼兒園老師讓幼兒午睡的正向策略，如果孩子真的睡不著，也可以躺著休息或從事靜態活動如畫畫，只要不影響他人，並不會強迫午睡。

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