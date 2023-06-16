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「抹布水牛肉麵」被爆員工是老闆兒　攤商搖頭吐真相

記者黃翊婷／綜合報導

知名牛肉麵店「志明牛肉拉麵」石牌店先前被外送員目擊員工用抹布水煮麵，雖然店家目前已經關店，但近日又有傳聞指出，該名員工是老闆的兒子。對此，店家並未回應，不過，附近攤商表示，該員工真的只是工讀生，傳聞流傳到大家都不想講了，店家平時很注重清潔，卻因為這起事件變成這樣，其他攤商也都覺得很無奈。

▲志明牛肉麵石牌店。（圖／記者黃士原攝）

▲志明牛肉麵石牌店。（圖／記者黃士原攝）

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志明牛肉麵被外送員目擊，一名員工將抹布水擠入煮麵湯鍋，相關影片在網路上傳開，引起網友熱議。起初店家說要召開記者會，後來取消並表明是自己督導不周，除了向社會大眾致歉，石牌分店也自5日起暫時歇業。

然而，隨後有網友在PTT發文聲稱，擠抹布水的員工是老闆的兒子，再次引發眾人議論。對此，《ETtoday新聞雲》記者15日曾實際打電話至北投店求證，但截至當日出稿前都無人接聽。

牛肉麵店抹布水擰湯鍋完整影片。（圖／翻攝自爆料公社App）

▼▲員工被目擊將抹布水擠入煮麵湯鍋，店家事後已經歇業。（圖／翻攝自爆料公社App、記者吳立言攝）

▲▼遭踢爆疑將抹布水擰進煮麵鍋中。石牌志明牛肉麵店今未營業。（圖／記者吳立言攝）

根據《中國時報》報導，附近攤商否認網路上的傳聞，直言該員工真的只是一名工讀生，傳聞流傳到大家都不想講了，店家平時其實很注重清潔，每天都會清洗，卻因為這起事件變成這樣，還要承受輿論壓力，附近攤商都感到十分無奈。

至於衛生稽查結果，台北市衛生局9日公布分店與總店稽查結果，分別發現2項缺失，將依照食品安全衛生管理法共裁處6萬元罰鍰；至於分店使用抹布水一事，行為違反食品安全衛生規範準則，要求立即改正，但店家近期未營業，會於其復業之後不定期進行稽查。

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