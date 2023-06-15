快來選購！　花蓮大西瓜桃園展售滿500元還送摸彩券

▲花蓮大西瓜桃園展售滿500元還送摸彩券。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

花蓮縣、桃園市優質農特產品展售活動15日在桃園市政府前廣場盛大登場。花蓮縣農會總幹事官俊彥感謝花蓮縣政府、桃園市政府農業局、桃園市議員楊朝偉、德民獅子會、六七工商交流協會促成與協助，產地直送花蓮大西瓜到桃園，現採鮮送的鮮甜好滋味，歡迎桃園鄉親踴躍前往選購。

力促兩縣市合作，共創農友收益的桃園市議員楊朝偉表示，主動協辦農產展售活動，是為了使桃園市民可以「搶鮮」品嘗到花蓮縣的優質農產，也利用本次展售活動共同推銷拉拉山優質五月桃，這樣共同行銷的機會不僅可以將全台特級農產帶來桃園，也可以將桃園特色農產推向全國，共創農友、消費者多贏局面！

▲桃園市議員楊朝偉力促兩縣市合作，共創農友收益。（圖／記者楊淑媛攝）

官俊彥指出，花蓮大西瓜是花蓮縣的重要產業，栽種地主要分布於秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等排水良好河床砂礫地，種植地區包含壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮，時序進入立夏，為又沙、又脆、又甜的花蓮大西瓜拉開了夏天的序幕，花蓮農民種植的「華寶西瓜」可以說是「全台最好吃的西瓜」，濃郁爽口的花蓮大西瓜，更蘊藏了1200度的熟成滋味。

官俊彥表示，西瓜行銷的季節，花蓮縣農會主動出擊，這次特別感謝花蓮縣政府、桃園市政府農業局、桃園市議員楊朝偉、德民獅子會、六七工商交流協會促成與協助，這次展售活動除以西瓜為主角外，還帶來花蓮蜂蜜、花蓮產銷履歷好米、新秀酸菜、花蓮最有名的伴手禮柴魚系列產品、漁產加工鰻魚罐頭、麵製品、苦瓜茶飲、剝皮辣椒、薑黃、紅藜、金針以及在地桃園優質農產品五月桃。

為了推廣食農教育，花蓮縣農會志工團在此次活動中還特別規劃設計西瓜甜心餅、炒花生、彩繪斗笠、西瓜扇DIY、認識西瓜種子(保種教學)、米穀甜心餅DIY、西瓜氣泡飲DIY、西瓜造型夾DIY；食物日有獎問答等九大活動，購物滿500元還贈送摸彩券一張！