寶可夢卡「1張收500萬台幣」行情至少700萬元　玩家崩潰：賣掉了

▲有網友以台幣500萬元收購寶可夢卡牌。（圖／翻攝寶可夢集換式卡牌交易社臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《寶可夢》集換式卡牌深受全世界玩家喜愛，其中特定角色的卡牌價格更是水漲船高。有網友在交易社團開出500萬元台幣收購一張卡的貼文，引起網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG（POKEMON 中英日交易社團）」發文表示，他暫定以500萬元新台幣收PSA鑑定等級10的「黃昏莉莉艾」卡片，若使用人民幣交易可以加價，因為台幣交易他會被收手續費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「推，經濟奇蹟」、「推一棟房子的莉莉艾」、「有錢人的世界無法想像」、「1張莉莉艾比我房貸還多」、「當初應該全款買下100張日版莉莉艾，應該叫我爸在他年輕all in台積電，我就可以收租吃股過日子」、「行情收購一張價格是900萬就是了XD 不過正常人收500萬合理」。

有行家表示，「香港有人180萬港幣在收，大概702萬台幣，大家可以考慮一下」、「Ebay上現在有一張，目前8萬美」、「我記得有另一篇是$180萬可以再找找，最近日本的標價是3300萬所以其實樓主還算收便宜了」，也有網友曾經有過此卡卻賣掉，現在感到非常惋惜。

據了解，YouTuber「瘋狂老爹」於2022年10月23日曾上傳「為了生活 我賣掉了收藏 再見莉莉艾」影片，內容提及他託人將珍藏的鑑定等級10的「黃昏莉莉艾」卡片拿去日本販售，最終價格為370萬日幣（80萬元新台幣）。

▼YouTuber「瘋狂老爹」過去曾販售過「黃昏莉莉艾」。（圖／翻攝瘋狂老爹 遊戲頻道YouTube）

