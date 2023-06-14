情侶婚前健檢！驚覺「2人都患1隱疾」忍痛分手...167萬人惋惜

▲情侶發現兩人都是地中海貧血帶原者，只能忍痛分手。（圖／達志／示意圖）



實習記者林郁婷／綜合報導

馬來西亞一對情侶原本已經論及婚嫁，結婚前他們到醫院做健康檢查，沒想到竟發現兩人都是地中海貧血的帶原者，由於這是屬於遺傳性疾病，為了下一代著想，他們討論幾個月後，最終選擇忍痛分手。

根據《Says》報導，馬來西亞女醫生法拉（Farra Diana）在推特分享自己的故事，表示過去曾有一名未婚夫，結婚前兩人一起去做健康檢查，雖然未婚夫早在戀愛時就有表明，自己是地中海型貧血帶原者，但當時她自認為很健康，沒有做過檢查，直到準備結婚時，為了保險起見去做婚前健康檢查，沒想到卻檢測出她也是地中海型貧血帶原者，讓兩人都相當震驚。

Me: “please remember that i love you, so much.”

Him: “And i want you to know that i love you too, so much. We expect nothing but happiness. But this is the best that we should do; for us, for our future children, for our family and friends, for everyone.” — Farra Diana (@FarraDiana_) May 27, 2023

法拉表示，地中海型貧血屬於遺傳性的血液疾病，如果兩人婚後生下孩子，有很大機率是重症地中海型貧血，「我們兩個都無法承受這種不確定性」，因為他們都曾照顧過地中海貧血的病童，必須每個晚上幫他們輸血，才能活下去。

法拉透露，未婚夫曾說過，「我們能相識相愛就是一種幸福，但我們的寶寶未來會很可憐」，因此兩人討論了幾個月後，決定和平分手。

貼文一出，目前已累積167.2萬的觀看人次、逾5300則轉推，不少人替他們感到惋惜，紛紛留言安慰，「希望你們雙方都能找到屬於彼此的幸福」、「很遺憾你們經歷這樣的打擊，希望時間能化解你們的悲傷」、「請堅強，命運會有最好的安排」，也有人建議法拉可以和未婚夫用領養孩子的方式，避免這個問題。

根據衛生福利部資料顯示，地中海型貧血是一種隱性遺傳性的血液疾病，雖然沒有傳染性，但也無法根治，在全台灣約有6%帶因者。可分為甲型（α 型）和乙型（β型） ，如果夫妻都是帶因者，胎兒就可能成為重型患者，而且媽媽在生產時也會有生命危險。

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