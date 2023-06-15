影／首支形象影片曝光！侯友宜憶從警時光　「用生命顧台灣打死不退」

記者崔至雲／新北報導

今天6月15日是警察節，由退休警察組成的「新北戰警」總會上午在板橋幫國民黨總統參選人侯友宜造勢，並發布「戰警挺侯影片」。侯友宜表示，每到警察節他就想起那些並肩作戰的歲月，即便面臨生死關頭，他們也從不畏懼，只為捍衛人民，他身上都流著同樣的血、同樣的DNA。「用生命顧中華民國，打死不退，一定以我生命最大的力量，把台灣顧安全！」。

侯友宜說，今天戰警一起站出來，這些都是曾經與他一起走過當年治安惡劣的時刻，他們一起捍衛治安、守護人民安全，這次選舉他用同樣態度面對所有挑戰，因為就如同警察一樣，實實在在做事，沒有分過藍綠顏色，只為一件事，就是對與錯，犯法就是要執法、好人就是要好好保護，一起用這樣的態度，讓國家導回正軌。

▲侯友宜出席戰警挺侯影片發表會 。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜回憶攻堅的畫面，有同事中彈倒下，他心痛但仍勇往直前，因為每個弟兄都希望可以顧好中華民國、顧好台灣，他一直以來，都是用這樣的心情「打死不退」，守護國家。

話鋒一轉，侯友宜批執政黨無心照顧警察，如今詐騙案頻傳、組織犯罪更為複雜，槍毒又氾濫，民進黨卻持續用意識形態分裂你我、撕裂感情、讓民眾苦慌，政府應要有正確的態度，讓警察回歸正氣、凝聚力量，讓國家正向的往前走。



