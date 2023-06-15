炸物控新選擇！　英國國民美食「炸魚薯條」台灣速食店吃得到了

▲最新「英式炸魚薯條」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼黃金雞鴨塊、美式無骨雞柳條後，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」這次挑戰「英式炸魚薯條」強勢推出全新「爽沾炸魚薯條」，嚴選鮮嫩魚排炸至外酥內嫩，再搭配美式脆薯，組成經典炸魚薯條，並附上2款特色沾醬任意沾，即日起於全門市開吃，售完為止。

▲炸魚是選用鮮嫩魚排炸至外酥內嫩的罪惡口感。

繼光香香雞最新「爽沾炸魚薯條」開吃了，首度以英國國民美食「炸魚薯條」作為創意發想，並以獨家配方、技法製成，特選2片鮮嫩魚排炸至外酥內嫩的口感，再搭配爽脆美式脆薯，打造成經典炸魚薯條，除外，還附上2款特色沾醬（蜂蜜芥末醬／糖醋醬／是拉差醬／田園沙拉醬／塔塔醬任選），多種吃法任搭任配，即日起於全門市開吃，數量有限、售完為止。

▲麥當勞2款大麥克漢堡限時回歸。（圖／業者提供）

另，麥當勞近日則把超人氣「大麥克家族」搬回來，除了永遠1號餐「經典大麥克」，主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料外，包括重量級「無敵大麥克」，是4層100%純牛肉搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬的組合，以及放進厚實雙層酥炸雞排作為主角的「香雞大麥克」都強勢回歸，即日起至6月27日於全門市限時開賣或售完為止。