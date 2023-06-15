下殺了！速食店「6元起司塔、18元比薩」開搶　還有肉桂捲買1送1

▲必勝客祭出最新超殺優惠。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天搶起來！人氣速食品牌「必勝客」祭出最新超殺優惠了，即日起連3天多款人氣美食下殺6元起，有6元起司塔、18元個人比薩等，上午10時起準時於APP開賣，數量有限、售完為止；加碼至6月26日前還有「比薩外帶買1送3」、「炫風肉桂捲買1送1」等好康，通通不能放過。

▲肉桂捲限時買1送1。

必勝客即日起至6月17日限時3天每日上午10時於PK雙饗卡APP祭出超狂優惠，包括6元起司塔、18元夏威夷個人比薩、618元甜點餐等搶，加碼還有「618組合餐」、「派對組合餐」下殺5折起；加碼至6月26日前還有「比薩外帶買1送3（買大比薩送大比薩+旋風肉桂捲5入+1.25L可樂）」、「炫風肉桂捲買1送1」等好康，鐵粉肯定要先囤起來。

▲麥當勞5大品項限時買1送1。（示意圖）

另，麥當勞即日起至6月27日也祭出「5大品項買1送1」限時優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。